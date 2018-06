CLEVELAND — LeBron James riait lorsqu’il est arrivé dans les coulisses après être arrivé en retard pour sa conférence de presse d’après-entraînement.

Alors qu’il s’avançait sur le podium, dans un aréna où il a réalisé quelques-unes de ses meilleures performances, James semblait à l’aise. Aucun stress n’était perceptible.

Quelques instants plus tard, son attitude a changé.

Les rappels du sentiment d’urgence de son équipe contre les Warriors de Golden State, les questions concernant Donald Trump et l’évaluation des deux défaites des Cavaliers à Oakland ont fait basculer ses émotions.

«Je n’aime pas l’humeur dans laquelle je suis en ce moment. Quand tu accuses un retard de 2-0 dans une série, contre une équipe aussi bonne, il n’y a pas de bons sentiments. Je ne me sens pas très bien par rapport à cette situation», a mentionné James.

Les Cavaliers se retrouvent dans une situation difficile.

Pour une troisième finale de suite, James et ses coéquipiers amorceront le troisième match contre les Warriors avec une nécessité de l’emporter. Les Cavaliers ont gaspillé une performance de 51 points de James en s’inclinant en prolongation lors du premier affrontement et ils ont subi les foudres de Stephen Curry lors du second.

Malgré tout, l’entraîneur-chef des Cavaliers, Tyronn Lue, a l’impression que son équipe est en mesure de faire tourner le vent.

«Nous avons confiance en nos capacités à réussir cet exploit, a indiqué Lue. Les gars sont impliqués et concentrés. L’emporter jeudi soir, c’est un pas en avant, mais il faut aussi gagner lors de la quatrième partie. Nous y croyons.»

C’est facile de comprendre pourquoi Lue est si confiance. Après tout ce qu’ont vécu les Cavaliers cette saison, un retard de 2-0 en finale contre une équipe remplie de joueurs étoiles comme les Warriors semble facile à gérer. Les Cavaliers ont d’ailleurs surmonté un retard de 2-0 pour battre les Celtics de Boston, lors de la finale de l’Association Est.

«Nous avons été persistants et résilients pendant toute la saison, peu importe ce qui arrivait, a affirmé James. Nous avons l’occasion de revenir à domicile et défendre notre terrain, comme les Warriors l’ont fait. C’est une lourde tâche et tout un défi contre une équipe de ce calibre.»

Les équipes ayant pris les devants 2-0 en finale de la NBA ont remporté les grands honneurs 29 fois en 33 tentatives, mais les Warriors savent très bien qu’ils ne doivent pas pécher par excès de confiance. Ils l’ont appris à leurs dépens.

Les Warriors menaient 3-1 en finale en 2016, mais les Cavaliers ont gagné les trois derniers matchs pour soulever le trophée Larry O’Brien.

Les Cavaliers ont gagné huit parties éliminatoires de suite au Quicken Loans Arena, qui pourrait être encore plus bruyant qu’à l’habitude alors que les partisans digèrent encore mal certaines décisions des arbitres ayant désavantagé leurs favoris à Oakland.

«Je ne pense pas vraiment au fait que nous menons 2-0 parce que la série peut tourner rapidement, a exprimé la vedette des Warriors Kevin Durant. C’est une bonne position, mais nous ne tenons rien pour acquis. Le travail n’est pas terminé et il ne faut pas s’asseoir sur nos lauriers. Nous savons que ce sera plus difficile à l’étranger.»

Les Warriors devraient toutefois compter sur le retour au jeu d’Andre Iguodala, qui disputerait un premier match dans cette série.

Iguodala, un des meilleurs joueurs défensifs de l’équipe, a raté six parties de suite en raison d’une blessure au genou gauche subie en finale de l’Association Ouest. L’entraîneur-chef Steve Kerr a déclaré que l’état de santé de l’athlète de 34 ans s’était amélioré.

«Il s’approche d’un retour et j’ai bon espoir qu’il pourra jouer, a dit Kerr. Si ce n’est pas jeudi, ce sera lors du quatrième match.»