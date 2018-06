BOSTON — Les Red Sox de Boston ont placé le nom du lanceur gaucher Drew Pomeranz sur la liste des blessés, mardi, en raison d’une tendinite à son biceps gauche.

Pomeranz (1-3) n’a pas été en mesure de lancer pendant plus de quatre manches lors de trois de ses quatre derniers départs. Il a maintenu une moyenne de points mérités de 8,61 en huit départs cette saison. Pomeranz a effectué son dernier départ jeudi, allouant quatre points et six coups sûrs en cinq manches de travail contre les Astros de Houston.

Le gérant des Red Sox, Alex Cora, a indiqué avant le match de mardi contre les Tigers de Detroit que Pomeranz avait de la difficulté à rebondir de ses mauvais départs alors il était préférable de le placer sur la liste des blessés.

Ce mouvement de personnel était rétroactif à la journée de samedi. Les Red Sox ont rappelé le droitier Brandon Workman du niveau AAA afin de prendre la place de Pomeranz dans la formation.