PARIS — L’Espagnole Garbine Muguruza n’a fait qu’une bouchée de la Russe Maria Sharapova, l’emportant 6-2, 6-1 en quarts de finale du simple féminin des Internationaux de tennis de France mercredi.

Championne à Roland-Garros en 2016 et troisième tête de série, Muguruza n’a eu besoin que de 70 minutes pour éliminer l’expérimentée Sharapova, classée 28e.

La longiligne espagnole de 24 ans a dominé le service de Sharapova pour vaincre la Russe pour la première fois après trois échecs et mériter son billet en demi-finale.

Sharapova a présenté un taux de réussite de seulement 54 pour cent en premières balles et a commis six doubles fautes. Elle a également fait face à 12 balles de bris et n’en a sauvé que six.

Lors du deuxième set, Sharapova a perdu ses quatre jeux au service. Elle a évité le jeu blanc en gagnant au service de Muguruza lors de sa seule chance de bris de tout le match, lors du deuxième jeu.

Sharapova a également commis 27 fautes directes, soit 12 de plus que sa rivale, dont 15 en deuxième manche.

En demi-finale, Muguruza affrontera la Roumaine Simona Halep, favorite de la compétition et numéro un mondiale. Halep est venue de l’arrière pour vaincre l’Allemande Angelique Kerber, 12e tête de série, 6-7 (2), 6-3, 6-2.

Après une première manche difficile au service, lors de laquelle elle a concédé trois bris en neuf opportunités, Halep a relevé cet aspect de son jeu lors des deux derniers sets.

La Roumaine n’a donné que trois chances de bris à Kerber, qui a tout de même su en exploiter une, pendant qu’elle enregistrait cinq bris en 12 opportunités lors de ces deux sets.

«Après la première manche, je suis demeurée forte, je n’ai jamais abandonné, a déclaré Halep.

«J’ai commis beaucoup d’erreurs en début de match. J’essayais de trop en faire. Puis, j’ai modifié légèrement ma stratégie et ç’a fonctionné.»

Ce sera le cinquième affrontement en carrière entre Halep et Muguruza, et l’Espagnole domine avec trois victoires. Le seul triomphe de Halep remonte en 2015, à Stuttgart, alors que la Roumaine l’avait emporté 3-6, 6-2, 6-3 sur la terre battue.

Halep est toujours à la recherche d’un premier titre à un tournoi du Grand Chelem. Elle a participé à trois finales, dont deux sur la terre battue de Roland-Garros, en 2014 et en 2017.

Les trois victoires de Muguruza contre Halep ont été enregistrées sur surface dure.

Plus tôt cette année, les deux joueuses avaient rendez-vous en demi-finale lors de l’Omnium de Qatar, mais Halep a dû déclarer forfait en raison d’une blessure à une cheville.