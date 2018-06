LOUHANS-CHÂTEAURENAUD, France — Les porte-couleurs de Team Sky ont remporté le contre-la-montre par équipe du Critérium du Dauphiné mercredi, permettant à Michal Kwiatkowski de reprendre la tête du classement général de cette course préparatoire au Tour de France.

Team Sky a remporté l’étape de 35 km en 36 minutes 33,46 secondes, 37 secondes devant Équipe BMC. Les coureurs de Lotto Soudal ont pris le troisième rang, à 52 secondes de leurs rivaux de Team Sky.

Selon Geraint Thomas, de Team Sky, il s’agit probablement de l’un des meilleurs contre-la-montre jamais produits par les membres de l’équipe.

Kwiatkowski, qui avait perdu le maillot du meneur après une chute vers la fin de la deuxième étape, mardi, détient une priorité de trois secondes sur son coéquipier Gianni Moscon. Jonathan Castroviejo, un autre porte-couleurs de Team Sky, se classe troisième à neuf secondes du sommet.

Par ailleurs, Kwiatkowski s’est bâti un important coussin face à ses principaux rivaux. Adam Yates accuse maintenant un retard de plus d’une minute tandis que Romain Bardet est à 1 minute 52 secondes de Kwiatkowski avant la présentation de quatre étapes en montagnes.

Les Québécois Hugo Houle et Antoine Duchesne se classent 53 et 57e, respectivement. Houle se trouve à 3 minutes 30 secondes du meneur, et 23 secondes devant Duchesne.