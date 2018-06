NEW YORK — Une offensive en panne sèche pourrait bénéficier d’un ajout important alors que Yoenis Cespedes est susceptible de reprendre sa place au sein de la formation des Mets de New York en fin de semaine contre les Yankees de New York.

Cespedes est au rancart depuis le 16 mai en raison d’une élongation de la hanche droite. Il a effectué quelques exercices mercredi avant le match contre les Orioles de Baltimore.

Mardi, il avait pris part à un match simulé en compagnie du lanceur Noah Syndergaard, lui aussi blessé, mais qui pourrait également revenir au jeu contre les Yankees, dimanche.

Le gérant des Mets Mickey Callaway n’a pas voulu écarter le scénario voulant que Cespedes revienne au jeu sans nécessairement passer par une brève période de rééducation dans les Ligues mineures.

Cespedes s’est blessé le 6 mai et a néanmoins participé à cinq matchs. Au moment de sa blessure, les Mets présentaient une fiche de 19-18. Depuis son absence, la formation new-yorkaise affiche un dossier de 8-13. Avant de croiser le fer avec les Orioles mercredi après-midi, les Mets avaient subi cinq revers consécutifs et perdu 12 de leurs 15 dernières sorties.

En 37 parties cette saison, Cespedes présente une moyenne au bâton de ,255 avec huit circuits et 28 points produits.