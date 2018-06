NEW YORK — Manny Machado a soulevé un ballon-sacrifice, Dylan Bundy a été irréprochable en sept manches au monticule et les Orioles de Baltimore, le pire club des Ligues majeures, a blanchi les Mets de New York 1-0 mercredi pour balayer la série interligue de deux rencontres.

Bundy (4-7), qui a limité les Mets à trois coups sûrs et trois buts sur balles, a été efficace pendant la majeure partie de l’après-midi, avant de se retrouver dans le pétrin en septième.

Après avoir retiré les deux premiers frappeurs, le droitier a accordé un simple à Kevin Plawecki avant de remplir les sentiers avec un but sur balles intentionnel à Adrian Gonzalez et un but sur balles au frappeur suppléant Jose Bautista. Bundy, qui avait retiré 20 frappeurs sur des prises à ses deux départs précédents, a retiré Amed Rosario avec trois tirs pour mettre un terme à la menace.

Richard Bleier a remplacé Bundy sur le monticule en huitième, puis Brad Brach a enregistré son 10e sauvetage de la saison en retirant trois frappeurs de suite en neuvième manche — alors que le point égalisateur se trouvait au premier coussin.

Les Orioles, qui avaient perdu leurs sept matchs précédents avant de se présenter à New York, ont éprouvé des ennuis contre le partant des Mets Zach Wheeler, qui a distribué trois coups sûrs et un but sur balles, en plus d’avoir retiré cinq frappeurs sur des prises en sept manches.

Les visiteurs ont toutefois malmené le releveur no 1 des Mets Jeurys Familia (2-3) en huitième manche, culminant avec le ballon-sacrifice de Machado.

Rays 2 Nationals 11

Anthony Rendon a frappé quatre coups sûrs et produit trois points, Tanner Roark a offert six manches de qualité et les Nationals de Washington ont rossé les Rays de Tampa Bay 11-2, balayant ainsi la série interligue de deux matchs.

Michael A. Taylor a cogné trois coups sûrs et produit trois points, tandis que Trea Turner et Juan Soto se signalaient avec deux coups sûrs chacun pour les Nationals, qui ont gagné 11 de leurs 15 derniers affrontements.

Roark (3-6) a alloué deux points et six coups sûrs, mais il a bénéficié d’un rare appui offensif de ses coéquipiers. Les Nationals avaient marqué 16 points à ses sept départs précédents.

C.J. Cron a claqué sa 13e longue balle et Brad Miller a réussi trois coups sûrs pour les Rays, qui ont perdu leurs six derniers matchs et qui ont marqué six points au total à leurs quatre derniers duels.

Les Nationals ont inscrit cinq points dès la première manche contre Jonny Venters (1-1).