MONTRÉAL — Bruce Coulter, ancien joueur des Alouettes de Montréal et entraîneur au niveau universitaire, est décédé mardi à l’âge de 90 ans.

Les Alouettes ont annoncé la nouvelle mercredi par le biais d’un communiqué.

Coulter a brillé pendant dix saisons en tant que demi défensif et quart substitut avec les Alouettes, ne ratant pas un seul départ. Il a amorcé sa carrière professionnelle en 1948 et a remporté la coupe Grey la saison suivante, soit la première de l’histoire de la concession montréalaise. Il a pris part à trois autres matchs de la Coupe Grey.

À la suite de sa carrière de joueur, le Torontois d’origine s’est illustré en tant qu’entraîneur sur la scène universitaire canadienne. Il s’est d’abord joint au personnel d’entraîneurs des Redmen de l’Université McGill en 1958. Il a mené la formation vers la victoire du championnat de la ligue (Coupe Yates) et du championnat national (Churchill Bowl) en 1960.

En 1962, il s’est joint aux Gaiters de l’Université Bishop’s où il est demeuré en poste pendant 29 saisons. Au moment de céder sa place en 1987, il était l’entraîneur avec le plus de victoires dans l’histoire du football universitaire canadien avec une fiche de 137-80-2. Les Gaiters ont d’ailleurs renommé leur terrain le Coulter Field en son honneur en 1991.

Coulter a été intronisé au Temple de la renommée du football canadien dans la catégorie des bâtisseurs en 1997.

«Les Alouettes viennent de perdre un membre de la grande famille et toutes nos pensées sont avec la famille Coulter en ces moments éprouvants, a déclaré le président et chef de la direction des Alouettes, Patrick Boivin, dans le communiqué. Monsieur Coulter a marqué non seulement notre organisation, en aidant celle-ci à connaître du succès tôt dans son existence, mais également le football universitaire au Québec et au Canada. Il aura eu un impact significatif dans la vie de toute une génération de jeunes hommes, autant sur le terrain qu’en dehors de celui-ci, ce qui se veut sans doute son plus grand legs.»

Les Alouettes observeront un moment de silence avant son match préparatoire contre les Tiger-Cats de Hamilton, samedi, pour rendre hommage à Coulter.