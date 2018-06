SAINT-LOUIS — Red Schoendienst, un deuxième-but membre du Temple de la renommée du baseball qui a dirigé les Cardinals de St. Louis vers le championnat de la Série mondiale en 1967, est décédé mercredi. Il avait 95 ans.

Les Cardinals ont annoncé le décès de Schoendienst avant le début de la troisième manche lors de leur match contre les Marlins de Miami. Une photo a été affichée sur l’écran géant avec la mention «1923-2018» écrite en bas. Les spectateurs lui ont offert une ovation et les joueurs se sont levés et ont applaudi.

«Red Schoendienst est décédé aujourd’hui entouré de sa famille, a déclaré la famille Schoendienst dans un communiqué. Il a eu une vie remplie de bonheur pendant 95 ans. Il a inspiré tous ceux qui le connaissaient à toujours faire de leur mieux. Red était un grand joueur de balle, mais son héritage est celui d’un grand gentleman qui respectait tout le monde. Il aimait sa famille, ses amis, ses coéquipiers, la communauté et son pays. Il nous manquera beaucoup.»

Alfred Fred Schoendienst a porté les couleurs des Cardinals pendant 45 saisons comme joueur, entraîneur et gérant et est resté impliqué au sein de l’équipe comme adjoint spécial du directeur général Walt Jocketty. Il aidait encore les joueurs des Cardinals à s’entraîner avant les matchs alors qu’il était âgé de plus de 80 ans.

«Red est l’un des plus grands personnages de l’histoire des Cardinals et un membre adoré de l’organisation pendant plus de six décennies, a dit le propriétaire des Cardinals, William O. DeWitt fils, dans un communiqué. On ne saurait trop insister sur son influence sur cette organisation. Red a été un grand joueur, un excellent gérant et un formidable mentor pour un nombre incalculable de joueurs, d’entraîneurs et de membres de la direction. Il a aussi été l’un des préférés des partisans et a tissé des liens avec des milliers de partisans à travers plusieurs générations. Il nous manquera beaucoup.»

Invité à 10 reprises au match des étoiles avec les Cardinals, les Giants et les Braves grâce à une moyenne au bâton en carrière de ,289 et 2449 coups sûrs, Schoendienst a été élu par le comité des vétérans au sein du Temple de la renommée du baseball en 1989.

Il occupe le deuxième rang dans l’histoire des Cardinals avec 1041 victoires en tant que gérant. Son chandail no 2 a été retiré en 1996 et une statue de bronze à son effigie est installée à l’extérieur du Busch Stadium.