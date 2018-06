WUHAN, Chine — Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont brisé la glace, montant pour la première fois sur le podium en plongeon synchronisé à la Coupe du monde de Wuhan, en Chine.

La Montréalaise et sa partenaire de Calgary ont obtenu 324,42 points de la part des juges, à un peu plus de quatre points des médaillées d’argent, Mi-Hwa Kim et Kwang-Hui Kim, de la Corée du Nord, à 328,98.

Les Chinoises Jiaqi Zhang et Minjie Zhang sont grimpées sur la plus haute marche du podium, avec un pointage de 366,12.

«On est super contentes de notre performance, a déclaré Benfeito. Notre meilleur pointage depuis qu’on plonge ensemble, donc c’est quelque chose d’important. On s’est toujours amusé, c’est vraiment la clé du succès qu’on a trouvée cette année. De finalement faire un pointage qu’on est capables de faire, de montrer à tout le monde qu’on peut monter sur le podium et se battre contre les meilleures, c’est ce dont nous sommes le plus fières.»

En se classant parmi les six premiers duos, Benfeito et McKay, qui font équipe depuis le début de la dernière campagne, se sont ainsi qualifiées pour le circuit élite des Séries mondiales de plongeon de la FINA de 2018-19.

Autre première

Par ailleurs, François Imbeau-Dulac a aussi réussi une première en se qualifiant pour la finale au tremplin de 3 m avec une 10e place.

Imbeau-Dulac a cumulé 398,10 points en finale alors que le Chinois Siyi Xie s’est approprié l’or avec un total de 557,60 points. Il a devancé son compatriote Yuan Cao (544,60) et le Britannique Jack Laugher (515,00).

Il était le seul Canadien à participer à la finale. Le Montréalais Philippe Gagné, 20 ans, a pris le 14e rang en demi-finale avec 390,20 points et ne s’est pas qualifié pour la finale.

Vendredi, Bryden Hattie et Rylan Wiens sont en lice à l’épreuve du 10 m synchro. Les olympiennes Jennifer Abel et Pamela Ware passeront également à l’action au 3 m féminin.