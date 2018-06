LANS-EN-VERCORS, France — Le Français Julian Alaphilippe a battu Dan Martin au sprint pour mettre la main sur la quatrième étape du Critérium du Dauphiné, alors que la course s’est transportée en montagnes, jeudi.

Alaphilippe a bouclé la distance de 181 kilomètres en quatre heures, 26 minutes et 58 secondes (4:26:58). Geraint Thomas et Romain Bardet ont pris les troisième et quatrième places, dans le même temps que le vainqueur.

Gianni Moscon, neuvième à huit secondes d’Alaphilippe, en a profité pour devancer son coéquipier Michal Kwiatkowski (19e) au sommet du classement général. L’équipe Sky détient d’ailleurs les trois premières places au général. Moscon détient une avance de six secondes sur Kwiatkowski et Thomas.

Hugo Houle a pris le 64e rang. Antoine Duchesne a quant à lui conclu en 105e place.

Dario Cataldo a pris part à une longue échappée et s’est même aventuré en solo après l’ascension du mont Noir, première hors catégorie de cette course. Il a par contre été rattrapé à quelque 300 m du fil d’arrivée, à Lans-en-Vercors.