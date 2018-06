En marge du Grand Prix du Canada, plusieurs événements seront organisés pour souligner le championnat de Formule 1 dans la métropole. Où faut-il aller? Métro vous propose quelques festivités à ne pas manquer.

L’incontournable : la rue Crescent

Depuis plusieurs années, la rue Crescent se métamorphose pendant le Grand Prix de la Formule 1 en devenant piétonne et en accueillant plusieurs activités. Cette année ne fera pas exception. Une portion du boulevard de Maisonneuve, entre les rues Bishop et de la Montagne, sera aussi fermée à la circulation automobile pour laisser place aux festivités. Une exposition de voitures, des compétitions d’arrêt aux puits, des simulations de course et des séances d’autographes sont notamment prévues. Plusieurs DJ et groupes musicaux animeront le secteur pendant le week-end.

Le boulevard Saint-Laurent dans la Petite-Italie

La Petite-Italie s’animera aussi pendant le week-end du Grand Prix du Canada, et ce, pour une neuvième année. Les festivités s’ouvriront par la procession de la fanfare italienne la Banda Gentile, ce vendredi. Suivront une exposition de voitures italiennes et des spectacles de danse. Des stations de jeux en libre-service seront également disposées sur «la Main», dont un circuit de karting à pédales. Pendant les qualifications et la grande finale, les mordus de Formule 1 sont invités à suivre les courses sur une des nombreuses terrasses de la Petite-Italie.

La rue Peel dans le centre-ville

Non loin de la rue Crescent, il y a aussi la rue Peel, au centre-ville de Montréal, qui prendra les couleurs de la Formule 1, et ce, pour une cinquième année. Près d’un demi‑million de visiteurs sont attendus sur cette artère, entre les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke.

Le 70e anniversaire des voitures Porsche y sera souligné au cours des expositions et des démonstrations. Des restaurateurs de la rue Peel ouvriront aussi leurs terrasses et adapteront leur menu aux festivités. Une grande terrasse, le Peel Paddock, sera créée dans la rue Peel pour ceux qui veulent prendre du bon temps. Des DJ seront aussi présents pour faire danser les visiteurs.

