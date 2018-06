MINNEAPOLIS — Jose Berrios a signé un deuxième match complet cette saison, aidant les Twins du Minnesota à l’emporter 7-2 face aux White Sox de Chicago, jeudi.

Berrios (7-5) a donné un premier coup sûr après deux retraits en cinquième, Omar Narvarez frappant un double. Les Twins menaient déjà 7-0.

Berrios a finalement permis deux points et six coups sûrs, retirant 10 frappeurs au bâton. Il n’a pas accordé de but sur balles.

Eduardo Escobar, Ehie Adrianza et Eddie Rosario ont frappé des circuits pour les Twins. Rosario mène le club avec 14 longues balles et 43 points produits.

James Shields (1-7) a donné sept points et huit coups sûrs en six manches.

Narvarez a été retiré deux fois sur les sentiers. Un relais du voltigeur de gauche Rosario l’a battu au marbre en cinquième et deux manches plus tard, Robbie Grossman l’a retiré du champ droit au deuxième but, alors qu’il voulait étirer un simple. Les voltigeurs des Twins ont épinglé sept coureurs depuis 14 matches.