PITTSBURGH — Joc Pederson a frappé deux circuits et les Dodgers de Los Angeles ont prévalu 8-7 contre les Pirates de Pittsburgh, jeudi.

Pederson a fourni un circuit en solo et une claque de deux points, celle-ci amenant le score à 8-3, en huitième.

Cody Bellinger a ajouté un troisième circuit en trois matches. Lui et Pederson ont obtenu trois coups sûrs chacun, parmi les 13 coups sûrs des visiteurs.

Le troisième but Max Muncy a commis une erreur, mais il a aussi volé son premier but dans les majeures.

S’occupant de six retraits, le releveur Pedro Baez (3-3) a eu la charge la plus lourde, parmi les neuf lanceurs utilisés par Dave Roberts.

Kenley Jansen a récolté un 15e sauvetage pour les Dodgers, qui ont un rendement de 15-5 depuis 20 matches.

Elias Diaz et Francisco Cervelli ont réussi des longues balles pour les Pirates, qui ont perdu leurs six dernières séries.

Diaz et Cervelli ont corsé les choses avec un circuit de trois points et une frappe en solo, en huitième et en neuvième.

Jameson Taillon (3-5) a permis trois points et huit coups sûrs en cinq manches, retirant sept frappeur sur des prises.

Marlins 1 Cardinals 4

Miles Mikolas s’est relevé après un premier revers cette saison, ne donnant que trois coups sûrs en sept manches aux Marlins de Miami, dans un gain de 4-1 des Cards de St. Louis.

Mikolas (7-1) a concédé un point non mérité, a retiré cinq frappeurs sur des prises et a permis un but sur balles.

Sa moyenne de 2,27 le place troisième dans la Nationale à ce chapitre, à égalité avec Gio Gonzalez, des Nationals de Washington.

Jordan Hicks a lancé des balles de feu en huitième (neuf tirs sur 18 ont dépassé les 100 milles à l’heure), puis Bud Norris a récolté un 12e sauvetage.

Trevor Richards (0-3) a donné trois points et sept coups sûrs en cinq manches. Il est natif d’Aviston en Illinois, à 80 km de St. Louis.

Jose Martinez a cogné un circuit de deux points en première manche. Il domine les siens avec 35 points produits.

Luke Voit s’est distingué avec une longue balle comme frappeur suppléant, en septième.

Rockies 5 Reds 7

Jesse Winker a frappé un circuit de deux points en 13e et les Reds ont mis fin à une série de quatre revers en l’emportant 7-5 face aux Rockies du Colorado, à Cincinnati.

Joey Votto a été atteint par un tir de Chris Rusin (0-2) et deux frappeurs plus tard, Winker a ravi la foule en claquant son deuxième circuit de la saison.

Winker a cogné trois coups sûrs, tout comme Scott Schebler.

Le Colorado menait 5-4 avant qu’un mauvais lancer de Wade Davis permette à Curt Casali de niveler le score, en neuvième.

Dylan Floro (2-1) a lancé lors des trois dernières manches, accordant trois simples.

Phillies 3 Cubs 4

Anthony Rizzo a produit deux points et les Cubs de Chicago ont eu raison des Phillies de Philadelphie, 4-3.

Rizzo a frappé son 10e circuit de la saison en quatrième. Une manche plus tard, il a poussé Albert Almora fils au marbre avec un ballon sacrifice.

Les autres points des Cubs sont venus de simples d’un point de Kris Bryant et Tommy La Stella.

Les Cubs ont gagné six de leurs sept derniers matches. Ils se préparent à accueillir les Pirates de Pittsburgh, à compter de vendredi.

Brian Duensing (2-0) a donné deux points et deux coups sûrs en une manche, en relève.

Le Britanno-Colombien Nick Pivetta (4-5) a accordé quatre points et six coups sûrs en cinq manches, retirant quand même six frappeurs au bâton.