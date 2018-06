Terrell Owens a toujours aimé être le centre d’attention. Sa décision de ne pas participer à la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du football en août le gardera loin des projecteurs.

Owens a été élu parmi les légendes en février, à sa troisième année d’admissibilité. Son annonce effectuée jeudi est sans précédent pour un nouveau membre du panthéon.

«J’espère que les projecteurs seront sur ceux qui seront là au lieu de ceux qui ne le seront pas», a déclaré Howard Balzer, de SiriusXM Radio, qui participe au scrutin du Temple de la renommée depuis 15 ans.

Dans un communiqué publié jeudi par son publiciste, Owens a déclaré: «Bien que j’apprécie énormément cette opportunité, j’ai pris la décision de décliner publiquement mon invitation à assister à la cérémonie d’intronisation à Canton.

«Après avoir visité Canton plus tôt cette année, je me suis rendu compte que je souhaitais célébrer ce qui sera l’un des jours les plus mémorables de ma vie, ailleurs, a ajouté Owens. Je vais annoncer plus tard où et quand je vais célébrer mon intronisation.»

Le panthéon a confirmé que l’ancien receveur étoile l’a informé qu’il ne serait pas disponible le 4 août pour les célébrations.

«Nous sommes déçus, mais nous respectons la décision de Terrell de ne pas participer à la cérémonie, a déclaré le président et chef de la direction du Temple de la renommée, David Baker.

«Bien que ce soit sans précédent, le Temple de la renommée, les quelque 5000 bénévoles et toute la communauté se sont engagés à célébrer l’excellence de la classe de 2018 qui marquera le début de la 99e saison de la NFL.

«Comme nous ne voulons pas porter atteinte à ce grand honneur apprécié par les sept autres membres de la classe de 2018 — Bobby Beathard, Robert Brazile, Brian Dawkins, Jerry Kramer, Ray Lewis, Randy Moss et Brian Urlacher — leur famille, amis et les partisans, le Temple de la renommée n’effectuera aucun autre commentaire sur la décision prise par Terrell Owens.»

Owens a fait ses débuts dans la NFL après avoir été sélectionné en troisième ronde par les 49ers de San Francisco en 1996 et il est devenu une étoile reconnue pour certaines performances mémorables en séries éliminatoires, y compris un attrapé de 25 verges pour un majeur pour vaincre les Packers de Green Bay en 1999; ses 177 verges de gains dans une victoire à l’arraché contre les Giants de New York en 2003; et ses neuf attrapés pour 122 verges de gain au Super Bowl contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2004, sept semaines seulement après s’être fracturé la jambe.

Il se classe deuxième derrière Jerry Rice avec 15 934 verges de gains et est troisième sur la liste de tous les temps parmi les receveurs avec 153 touchés.

Owens a fortement critiqué le processus de vote lorsqu’il n’a pas été élu en 2016 et 2017. Il croit notamment qu’il a été ignoré puisqu’il était considéré comme un mauvais coéquipier et une présence négative dans le vestiaire.

Pourtant, il a reçu un appui considérable pour son élection avant d’être élu en février dernier en compagnie de Moss, un autre receveur étoile.

«Je pense que ‘T.O.’ a été réellement déçu quand il a été élu cette année, a déclaré Paul Domowitch, du Philadelphia Daily News, qui a moussé la candidature d’Owens et qui fait partie du comité de sélection depuis 16 ans. Je pense qu’il était plus heureux quand il était rabroué et pouvait jouer le rôle de la victime persécutée et se plaindre à chaque émission de radio qui était prête à l’inviter pour commenter l’injustice du processus.

«Peut-être qu’il craignait qu’il ne soit oublié après la cérémonie d’intronisation. De cette façon, il reçoit son veston doré, mais on se souviendra de lui comme du gars qui a rabroué le Temple de la renommée.»

Peut-être un premier indicateur qu’il pourrait sauter la cérémonie en août, Owens n’avait pas assisté à l’annonce qu’il avait été élu.

«Pendant toutes ces années, Owens voulait être élu et le criait haut et fort, a rappelé Rick Gosselin, qui participe au scrutin depuis 23 ans. Maintenant, il ne veut pas aller à la cérémonie? C’est assez déroutant… Je me demande ce que pensent tous ses nouveaux coéquipiers qui portent ces vestons dorés.»

Owens a remercié les 49ers, les Eagles de Philadelphie, les Cowboys de Dallas, les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati dans son communiqué et a qualifié son intronisation au Temple de la renommée d’un «honneur de faire partie d’un tel groupe, un honneur que je vais toujours chérir».

Il ne sera toutefois pas là pour voir son buste être dévoilé en août.

«Mais ne pensez pas que ce sera un jour triste pour le Temple de la renommée, a déclaré Jared Bell, du USA Today et membre du comité de sélection depuis 21 ans. Le Temple sera toujours plus important qu’une seule personne.»