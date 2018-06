NEW YORK — Le gaucher des Yankees de New York Jordan Montgomery a subi l’opération Tommy John, ce qui va le garder à l’écart jusqu’en juillet 2019, au plus tôt.

Le Dr Christopher Ahmad, chef de l’équipe médicale des Yankees, a procédé à l’opération à l’Hôpital New York-Presbyterian. On a réparé un ligament déchiré au coude gauche.

Montgomery, 25 ans, a montré une fiche de 2-0 et une moyenne de 3,62 en six départs, cette saison.

À ses débuts, l’an dernier, il a offert un rendement de 9-7 et une moyenne de 3,88, en 29 départs.

Le droitier Domingo German le remplace mais il a un dossier de 0-3 et une moyenne de 6,33, en cinq départs. On prévoit le renvoyer sur la butte samedi, au Citi Field.