CLEVELAND — LeBron James était détendu, réfléchi et même résigné à son sort, même si la fin de la série, de la saison et peut-être de son deuxième séjour à Cleveland sont proches.

Les Warriors de Golden State ont fait de sa huitième finale de la NBA consécutive — et de leur rivalité avec les Cavaliers — une série à sens unique.

Toujours fatigué et ébranlé après avoir perdu le troisième match mercredi soir, quand Kevin Durant a marqué 43 points et rapproché les Warriors à une victoire de leur troisième titre en quatre ans, James a souligné jeudi ce qui est devenu une évidence.

Les Warriors sont à un autre niveau. Et ils le seront peut-être pour encore un bon moment.

«Évidemment, du point de vue du talent, si vous comparez les cinq meilleurs joueurs des Warriors à nos cinq meilleurs joueurs, vous allez dire qu’ils sont plus forts que nous. Il faut dire la vérité», a dit James avant de parler de l’embarras de richesses des Warriors.

«Kevin Durant, a-t-il dit. Vous avez deux gars qui ont déjà été nommés joueur par excellence dans leur équipe (Durant et Stephen Curry), et puis vous avez un gars comme Klay (Thompson), qui pourrait facilement être le meneur d’une équipe, qui a déjà marqué presque 40 points dans un quart. Il y a ensuite Draymond (Green), qui est l’un des meilleurs défenseurs et l’un des joueurs les plus intelligents du circuit. Vous avez donc ce groupe.

«Ensuite, vous ajoutez un joueur par excellence de la finale comme réserviste (Andre Iguodala), un premier choix en (Shawn) Livingston et un joueur étoile en David West et quel que soit le cas, ils ont donc beaucoup de talent.»

Trop, semble-t-il, pour les Cavaliers.

James ne cherchait pas d’excuses pour cette fin en queue de poisson. Après tout, sans une décision controversée des arbitres ou la crampe au cerveau de J.R. Smith dans les dernières secondes du temps réglementaire du premier match ou la performance spectaculaire de Durant lors du troisième match, les Cavaliers pourraient mener la série.

Triple champion du trophée Larry O’Brien, James était réaliste et honnête sur les chances des Cavaliers de devenir la première équipe à surmonter un déficit de 3-0 en séries éliminatoires.

Jusqu’ici, 131 équipes ont essayé, et 131 ont échoué.

«Nous avons été dans une position où nous pouvions gagner deux de ces trois matchs, a déclaré James. Alors, que devons-nous faire? Devons-nous tenter plus de tirs? Est-ce que nous devons être un peu plus concentrés? Si le ballon est au sol et que nous ne pouvons pas l’atteindre, devrions-nous plonger?»

Ces questions sont pertinentes pour l’instant. Elles seront différentes si les Warriors, qui ont fait face à de l’adversité toute la saison, balaient les Cavaliers.

James pourrait devenir joueur autonome et quelle sera sa prochaine destination? Los Angeles? Philadelphie? Houston?

Ou va-t-il décider qu’il est trop douloureux de se séparer une deuxième fois de Cleveland, son domicile pendant 11 saisons situé tout près de son patelin d’Akron?

Pour leur part, les Warriors s’apprêtent à célébrer un titre qui sera peut-être un peu plus savoureux que par le passé.

Les Warriors ont gagné seulement 58 matchs cette saison, de loin leur plus petit total au cours de leurs quatre dernières campagnes. Ils ont eu besoin de gagner un match ultime pour atteindre la finale, mais ils se retrouvent encore une fois à une victoire du titre.

«Avant la saison, je crois que personne n’aurait prédit les hauts et les bas que nous avons vécus, a mentionné Curry, jeudi. La saison a été différente, éprouvante personnellement à cause des blessures. L’équipe a dû composer avec de nombreux blessés. Les attentes sont aussi toujours élevées.»

Mais les Warriors sont rendus dans le dernier droit et peuvent enfin voir le fil d’arrivée.

S’ils parviennent à compléter le travail, les moments plus difficiles de la saison seront chose du passé. Il y aura un autre défilé dans la région de la baie de San Francisco et les joueurs recevront une autre bague avant d’ajouter une autre bannière dans les hauteurs de l’Oracle Arena lors de l’ouverture locale l’automne prochain.

Et si James parvient à se dénicher une nouvelle équipe pour rivaliser avec les Warriors, ces derniers pourront puiser dans les expériences acquises cette saison pour rester au sommet de la hiérarchie de la NBA.

«Ce fut une aventure complètement folle, a affirmé Curry. Maintenant, nous devons terminer la besogne.»