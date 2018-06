LAS VEGAS — Alex Ovechkin a ajouté la coupe Stanley et le trophée Conn-Smythe à sa collection.

Ovechkin est devenu jeudi le premier joueur russe à guider son équipe vers les grands honneurs en tant que capitaine. Il est aussi le deuxième Russe à remporter le Conn-Smythe, en tant que joueur par excellence des séries éliminatoires.

Âgé de 32 ans, Ovechkin a inscrit 15 buts et 12 aides en 24 rencontres lors de la marche des Capitals de Washington vers le premier championnat de la Coupe Stanley de leur histoire.

Sélectionné au premier rang par les Capitals lors du repêchage de 2004, Ovechkin a accumulé 607 buts et 515 aides en 1003 rencontres de saison régulière. Il a gagné le trophée Calder en tant que recrue par excellence en 2006, le trophée Art-Ross en tant que meilleur pointeur en saison régulière en 2008, le trophée Hart en tant que joueur par excellence de la LNH en 2008, 2009 et 2013, le trophée Ted Lindsay en tant que joueur par excellence selon les joueurs en 2008, 2009 et 2010 et le trophée Maurice-Richard en tant que meilleur franc-tireur du circuit en 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018.

Malgré tous ces honneurs individuels, il lui manquait toujours le trophée le plus important: la coupe Stanley.

Ce printemps-ci, il a aidé les Capitals à éliminer les Blue Jackets de Columbus, les Penguins de Pittsburgh, le Lightning de Tampa Bay et les Golden Knights de Vegas. À chaque fois, les Capitals ont dû combler un retard dans la série.

En cours de route, Ovechkin a fracassé un record d’équipe avec 15 buts. L’ancienne marque de 14 avait été établie en 1990 par John Druce.

Evgeni Malkin, des Penguins, est le seul autre Russe à avoir remporté le trophée Conn-Smythe en 2009.