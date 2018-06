WASHINGTON — Alex Ovechkin semblait sur la pente descendante.

À la même époque l’an dernier, Ovechkin et les Capitals de Washington se remettaient d’une autre élimination précoce. Ses 16 buts à forces égales en saison régulière égalaient son plus petit total en carrière. Des blessures l’avaient limité à cinq buts en 13 matchs lors des séries.

Puis, il s’est produit quelque chose. L’entraîneur Barry Trotz a pris congé de son fils pendant une visite en Russie pour rencontrer Ovechkin et discuter de changements à apporter à son jeu à l’âge de 32 ans. On ne peut pas stopper le temps, même quand on est le meilleur franc-tireur de sa génération. Trotz et le directeur général Brian MacLellan voulaient le voir marquer plus de buts, être plus rapide et capable de passer plus de temps sur la patinoire.

«C’est la vie. Vous devez vous ajuster, vous devez évoluer, a rappelé Trotz. Il était motivé et voulait démontrer qu’il était toujours l’un des meilleurs joueurs du circuit.»

Ovechkin a dominé la LNH avec 49 buts en saison régulière et en a ajouté 15 en séries, remportant le trophée Conn-Smythe en tant que joueur par excellence des séries. À sa 13e saison, il a finalement été en mesure de guider son équipe vers le championnat de la Coupe Stanley.

Habituellement, une équipe qui compte sur un joueur de son âge avec encore trois saisons à écouler à un contrat de 13 aurait l’impression de devoir songer à se débarrasser du lourd contrat. Cependant, Ovechkin a goûté aux grands honneurs et qui sait ce qu’il pourra encore accomplir avant la fin de sa carrière.

«Il y a eu des périodes difficiles, mais nous sommes passés à travers et nous avons obtenu le résultat espéré, a dit Ovechkin. C’est spécial. Je suis très heureux présentement.»

Mardi prochain, Ovechkin guidera le défilé dans les rues de Washington et il amènera la coupe Stanley à Moscou au cours de l’été.

Ensuite, il devra commencer sa préparation pour la prochaine saison. L’été dernier, Ovechkin a changé son régime d’entraînement en Russie et il semblait avoir une énergie nouvelle à son retour à Washington.

Cette fois-ci, il devra s’adapter à une saison morte plus courte.

«Quand vous vieillissez, vous devez ajuster votre entraînement pour demeurer l’athlète que vous avez toujours été, parce que la nouvelle génération est impressionnante», a souligné Trotz.

Ovechkin a été impressionnant tout au long de la saison, de ses sept buts à ses deux premiers matchs à son dernier en avantage numérique jeudi soir, aidant les Capitals à venir à bout des Golden Knights de Vegas. Cependant, il est rare qu’un franc-tireur reste au sommet aussi tard dans sa carrière — Ovechkin est devenu le joueur le plus âgé à terminer au sommet de la colonne des buteurs depuis Phil Esposito en 1974-75.

«Il était à son aise et très confiant, a mentionné son coéquipier de longue date Nicklas Backstrom. Il était calme. Il est impressionnant à voir aller et il a été une machine pendant les séries.»

Le propriétaire des Capitals, Ted Leonsis, a déjà affirmé que son seul regret au sujet du contrat de 13 saisons et 124 millions $ US qu’il a consenti à Ovechkin était qu’il n’était pas plus long. Avec trois saisons à écouler avec un impact de 9,5 millions $ sur la masse salariale, Ovechkin a déjà dépassé les attentes liées à ce contrat monstre grâce à trois trophées Hart, sept trophées Maurice-Richard et maintenant, une coupe Stanley.

«Nous avons travaillé très fort ensemble au cours des années, a dit Ovechkin. J’ai l’impression de rêver.»