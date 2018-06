CHICAGO — Kris Bryant a frappé trois coups sûrs et inscrit un point à son premier match en carrière comme premier frappeur, Ian Happ a réussi un attrapé spectaculaire au champ gauche pour mettre fin à la rencontre et les Cubs de Chicago ont défait les Pirates de Pittsburgh 3-1, vendredi.

Le gérant Joe Maddon avait décidé de brasser les cartes et Bryant a semblé à l’aise au sommet de la formation. Il a frappé des simples à chacune de ses trois premières présences au bâton et a croisé le marbre lors d’une poussée de deux points en première manche, aidant les Cubs à gagner pour une 10e fois en 12 matchs.

Happ a plongé dans le coin du champ gauche pour capter la balle frappée par Josh Harrison aux dépens de Pedro Strop avec un coureur au troisième coussin et deux retraits en neuvième manche.

Strop a provoqué les quatre derniers retraits pour les Cubs et a récolté un premier sauvetage en deux occasions cette saison. Ben Zobrist a produit deux points.

Mike Montgomery (2-1) a oeuvré pendant six manches et a accordé seulement un point et sept coups sûrs à son troisième départ depuis que Yu Darvish a pris la direction de l’infirmerie en raison d’un problème au triceps droit.

Les Pirates ont perdu 10 de leurs 13 dernières rencontres. Chad Kuhl (4-4) a été débité de trois points sur huit coups sûrs en cinq manches et un tiers.