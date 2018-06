NEW YORK — Bob Baffert a fait tout ce qu’il pouvait avec Justify. C’est maintenant au poulain invaincu — et à Dame chance — de tout faire pour ajouter son nom parmi les vainqueurs de la Triple Couronne.

Justify semble avoir bien récupéré après des victoires au Derby du Kentucky Derby et au Preakness, mais la course la plus épuisante est à venir. Il devra lutter sur 1,5 mille contre neuf rivaux, samedi, pour gagner le Belmont Stakes et devenir le 13e vainqueur de la Triple Couronne.

Baffert a vu trois de ses protégés échouer avant qu’American Pharoah ne mette fin à une disette de 37 ans en remportant la Triple Couronne en 2015. Il sait donc à quel point il s’agit d’un exploit difficile à accomplir. Plusieurs facteurs peuvent aider ou nuire au cheval, incluant un mauvais départ, une erreur du jockey ou une malchance.

En 2002, War Emblem avait presque chuté sur ses genoux en quittant la porte de départ et il s’était contenté du huitième rang.

En 2004, Smarty Jones menait par quatre longueurs et semblait destiné à faire sa place dans la légende, avant de s’effondrer dans le dernier droit et d’être battu par une longueur.

En plus de la distance éprouvante, la piste a aussi ses particularités. Les chevaux et les jockeys ne sont pas habitués aux pistes de 1,5 mille aux États-Unis, où les sprints sont importants. Certains attaquent trop tôt et manquent d’énergie à la fin. D’autres attaquent trop tard et manquent de temps pour rattraper les meneurs.

Le jockey Mike Smith devrait donc installer Justify à quelques distances de la tête après le départ.

«Il faut placer le cheval dans de bonnes conditions pour qu’il soit à l’aise, a expliqué Smith. (Justify) a une vitesse de croisière naturellement élevée.»

Justify tentera de devenir seulement le deuxième cheval invaincu à gagner la Triple Couronne, après Seattle Slew en 1977. Justify n’a pas couru à l’âge de deux ans, mais a vite rattrapé le temps perdu. Il a une fiche de 5-0 depuis sa première course, le 18 février dernier.

«Je ne pourrais être plus heureux, a dit Baffert. Il me rappelle American Pharoah à son arrivée ici.»

Justify a gagné le Derby du Kentucky par deux longueurs et demie et le Preakness par une demi-longueur, malgré des pistes boueuses. Une foule de 90 000 spectateurs est attendue au Belmont Park samedi. Le mercure devrait osciller un peu au-dessus des 25 degrés Celsius et on prévoit seulement 20 pour cent de probabilité de pluie.

«J’ai été surpris par la manière dont il a géré l’ambiance au Derby, avec la foule, et au Preakness, a raconté Baffert. Partout où il passe, les gens crient et il ne fait que les regarder comme s’il les remerciait. Quand il va se présenter (samedi), ce sera comme si c’était Elvis.»