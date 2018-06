GALLOWAY, N.J. — La double championne Anna Nordqvist a remis une carte de 66 (moins-5), vendredi, pour se hisser en tête du classement, à égalité avec Laura Diaz et Celine Herbin, à la Classique ShopRite du circuit de la LPGA.

Nordqvist avait mis la main sur le titre du tournoi en 2015 et en 2016, sur les verts du Stockton Seaview’s Bay et a terminé au deuxième rang l’an dernier. La Suédoise de 30 ans a conclu sa ronde sans boguey avec un oiselet sur une normale-5.

Âgée de 43 ans, Diaz a profité du temps un peu plus clément, et d’une accalmie du vent pour se tailler une place au premier rang.

Herbin a quant à elle réalisé deux oiselets sur les deux derniers trous.

Lydia Ko, In-Gee Chun et la gagnante du tournoi ANA Inspiration Pernilla Lindberg, ont terminé à un coup de la tête, de même que Sandra Gal, Su Oh, Beatriz Recari, Amy Yang et Marina Alex. La championne en titre In-Kyung Kim, a disputé une ronde de 68.

Britanny Marchand a obtenu le meilleur résultat canadien, terminant à égalité au 28e rang en vertu d’un score de 69. Maude-Aimée Leblanc (70), Anne-Catherine Tanguay (71) et Brooke Henderson (71), les autres représentantes de l’unifolié, pointent respectivement au 49e et au 66e rang.