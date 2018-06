BOSTON — Trayce Thompson a frappé un simple d’un point contre Chris Sale en septième manche, Dylan Covey a bien fait pendant six manches et les White Sox de Chicago ont battu les Red Sox de Boston 1-0, vendredi.

Kevan Smith a cogné deux coups sûrs et a inscrit le seul point du match après avoir amorcé la septième avec un double automatique. Thompson lui a permis de croiser le marbre après un retrait et les White Sox ont mis fin à une série de six revers face aux Red Sox.

Covey (2-1) a donné la réplique à Sale (5-4), un ancien des White Sox. Sale a encaissé un troisième revers d’affilée même s’il a retiré 10 frappeurs sur des prises en huit manches.

Joakim Soria a oeuvré en neuvième et a récolté un septième sauvetage.

Indians 4 Tigers 1

Jason Kipnis a brisé l’égalité à l’aide d’un circuit de trois points en neuvième manche et les Indians de Cleveland ont défait les Tigers de Detroit 4-1.

Jose Ramirez était passé tout près de jouer les héros un peu plus tôt en neuvième, cognant un tir de Shane Greene tout juste du mauvais côté du poteau de démarcation au champ droit. Il a finalement soutiré un but sur balles, puis Yonder Alonso a frappé un simple après deux retraits.

Kipnis a ensuite claqué un tir de Greene (2-3) par-dessus le tableau indicateur au champ centre-droit pour son quatrième circuit de la saison.

Trevor Bauer (5-4) a retiré 12 frappeurs sur des prises en huit manches et a accordé un point et sept coups sûrs.

Cody Allen a complété le travail en neuvième et a inscrit un 12e sauvetage à son dossier.

Mariners 4 Rays 3

Marco Gonzales a triomphé lors d’un quatrième départ d’affilée, alors que les Mariners de Seattle ont inscrit une 16e victoire en 20 matchs grâce à un gain de 4-3 face aux Rays de Tampa Bay.

Gonzales (7-3) a accordé deux points et cinq coups sûrs en sept manches et un tiers.

Christian Arroyo a frappé un circuit en solo en cinquième manche et C.J. Cron a ajouté une claque de deux points en huitième contre son ancien coéquipier Alex Colome, permettant aux Rays de s’approcher à un point de leurs rivaux.

Cependant, Edwin Diaz a provoqué les quatre derniers retraits pour les Mariners et il a ajouté un 22e sauvetage en 25 occasions à sa récolte. Les Rays ont ainsi encaissé un huitième revers d’affilée.

Des simples de Guillermo Heredia et Daniel Vogelbach ont aidé les Mariners à prendre les devants 2-0 en troisième manche face à Wilmer Font (0-3).

Mitch Haniger a produit l’un des deux points des Mariners aux dépens du releveur Matt Andriese à l’aide d’un simple en cinquième, creusant l’écart à 4-0. Il s’agissait pour Haniger d’un 47e point produit cette saison, ce qui égale son sommet personnel.

Astros 7 Rangers 3

Justin Verlander a retiré neuf frappeurs sur des prises en sept manches après que Shin-Soo Choo eut cogné un circuit sur le premier tir de l’as lanceur dans le match et les Astros de Houston ont vaincu les Rangers du Texas 7-3.

Verlander (8-2) a accordé trois points mérités après en avoir concédé seulement deux à ses premières 40 manches et deux tiers à l’étranger cette saison. Cependant, l’offensive des Astros l’a bien appuyé, notamment avec un double de deux points de George Springer.

Jose Altuve a creusé l’écart avec un circuit de deux points contre le releveur Matt Bush en septième.

Alex Bregman avait cogné un circuit en solo en cinquième face au partant des Rangers Doug Fister, qui a quitté le match après avoir ressenti de la douleur au genou droit à la suite de son premier tir en sixième.

Fister (1-7) a accordé cinq points et six coups sûrs.

Nomar Mazara a frappé un double de deux points pour les Rangers en troisième et la moyenne de Verlander a gonflé à 1,45, toujours la meilleure des Ligues majeures.