TORONTO — J.A. Happ a récolté sa 100e victoire en carrière et les Blue Jays de Toronto ont claqué trois circuits en solo pour défaire les Orioles de Baltimore 5-1, vendredi soir, au Rogers Centre de Toronto.

Happ (8-3) a limité les Orioles à une paire de coups sûrs et un point non mérité en sept solides manches de travail.

«C’est un beau chiffre et j’en suis fier, a dit Happ au sujet de son exploit. Je vais en profiter ce soir et je vais tenter d’en ajouter une 101e la prochaine fois.»

Russell Martin a étiré les bras en deuxième manche, Randal Grichuk a par la suite claqué une longue balle en cinquième et Kevin Pillar a placé la balle par-dessus la clôture en huitième pour permettre aux Blue Jays de mettre la main sur une seconde victoire d’affilée devant les Orioles (19-43).

C’est la première fois depuis le 1er mai que la formation torontoise a enfilé deux victoires consécutives.

Ryan Tepera a effectué les quatre derniers retraits de la rencontre afin d’obtenir son troisième sauvetage.

«Je crois que nous avons le potentiel pour être une excellente équipe, a affirmé Martin. Nous avons simplement besoin de partir sur une lancée et de retrouver notre confiance.»

Les Orioles ont tiré avantage de l’erreur de Devon Travis pour s’inscrire au pointage en deuxième manche. Le deuxième but torontois a lancé la balle un peu trop basse en direction du premier but dans une tentative de double-jeu, ce qui a permis à Danny Valencia de croiser le marbre.

Martin a répliqué par la suite en frappant un circuit aux dépens de Andrew Cashner (2-8). Il s’agissait de sa sixième longue balle de la saison.

Après avoir placé trois balles en lieu sûr la veille, Grichuk a amorcé la cinquième en envoyant la balle dans les gradins pour inscrire son quatrième circuit de la saison.

Il a poursuivi sur sa lancée en effectuant quelques jeux spectaculaires en défensive. Le joueur de champ droit n’a pas hésité à plonger afin de retirer Manny Machado.

Teoscar Hernandez est rentré au bercail en sixième grâce à un simple de Martin et a permis à Yangervis Solarte de faire de même en septième en vertu de son cinquième triple de la saison.

Pendant ce temps, Happ était au sommet de sa forme après 105 lancers. Le vétéran gaucher a concédé deux buts sur balles et a retiré trois frappeurs sur des prises.

«Il ne craint rien au monticule, a dit Martin. Il a la conviction qu’il peut retirer tous les frappeurs et il attaque la zone des prises. Il varie bien la location de ses tirs.»

En six manches, Cashner a alloué neuf coups sûrs, trois points mérités et deux buts sur balles, en plus d’effectuer quatre retraits au bâton.

Pillar a assuré la victoire des Jays en claquant son sixième circuit de la présente campagne.