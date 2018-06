DULLES, Va. — Barry Trotz a pensé à ses mentors et amis Jack Button, Tommy Ebright, David Poile et Wayne Fleming lorsqu’il a soulevé la coupe Stanley au-dessus de sa tête.

L’entraîneur-chef des Capitals de Washington n’a pas pensé à son avenir, comme ce fut le cas tout au long de la saison et des séries éliminatoires.

«Je n’étais pas dérangé par ce qui était dit, par ce que mon avenir me réserve, a dit Trotz. J’étais dans un très bon état d’esprit.»

Trotz était dans une aussi bonne position que possible vendredi, alors que les Capitals ont atterri dans la région de Washington avec la coupe Stanley. Les célébrations dureront jusqu’au défilé, mardi, mais une fois cela fait, le travail commencera pour le directeur général Brian MacLellan, qui devra essayer de conclure de nouvelles ententes avec Trotz, le défenseur John Carlson et d’autres joueurs autonomes.

Après ne pas avoir prolongé le contrat de Trotz l’été dernier, le propriétaire Ted Leonsis et MacLellan espèrent maintenant le garder. MacLellan a déclaré après avoir remporté la coupe que Trotz sera de retour s’il veut l’être.

Trotz et Carlson, qui a établi un record d’équipe pour les points en séries par un défenseur, peuvent devenir des joueurs autonomes le 1er juillet, tout comme Devante Smith-Pelly, Michal Kempny et Jay Beagle. Les Capitals devront trouver des solutions au niveau de la gestion du plafond salarial s’ils veulent garder Carlson, Smith-Pelly et Kempny dans le giron, mais ils peuvent casser la banque pour Trotz.

Mike Babcock, des Maple Leafs de Toronto, est l’entraîneur le mieux payé de la LNH à 6,25 millions $ US par année. Joel Quenneville, des Blackhawks de Chicago, suit à six millions $ et Claude Julien, du Canadien de Montréal, est troisième à cinq millions $. Trotz aura bientôt comme eux son nom gravé sur la coupe Stanley et devrait demander un prix semblable.

Carlson le dépassera après avoir mené tous les défenseurs du circuit avec 68 points en saison régulière et 20 autres en séries éliminatoires. Le défenseur droitier de 28 ans est seulement à la traîne du centre des Islanders de New York John Tavares au niveau de l’intérêt qu’il devrait susciter sur le marché des joueurs autonomes. Il obtiendra probablement un salaire annuel d’au moins huit millions $ sur une entente à long terme.

«Généralement, un bon joueur à l’arrière assume la plupart des responsabilités, et John est certainement l’un de ces bons joueurs, a déclaré l’ailier des Capitals T.J. Oshie, qui vient de terminer la première saison d’un contrat de huit ans et 46 millions $. Mais ici, c’est un peu partagé avec (Matt) Niskanen et (Dmitry) Orlov, qui peuvent jouer contre les meilleurs éléments des autres équipes. Je crois que nous avons un 1, 1A et 1B. C’est une bonne situation pour nous.»

Les Capitals seraient dans une bonne posture si le plafond salarial atteignait 82 millions $ la saison prochaine puisque cela leur donnerait plus de place pour garder Carlson, Orlov, Niskanen et Kempny. S’il demeure autour des 75 millions $ de cette année, les Capitals pourraient avoir de la difficulté à conserver ces éléments qui les ont guidés vers les plus grands honneurs.

Smith-Pelly gagnera sans aucun doute un salaire plus important que le minimum de 650 000 $ qu’il a reçu la saison dernière, lui qui a brillé avec sept buts au cours du tournoi printanier. Kempny coûtera également plus que 900 000 $ — une aubaine qui a permis aux Capitals de se permettre d’obtenir ses services à la date limite des transactions.

Même si Trotz est de retour et que Carlson signe un contrat de huit saisons, des changements se produiront bien sûr.

Le retour en force de Braden Holtby à temps pour aider les Capitals à gagner la coupe Stanley signifie que son adjoint Philipp Grubauer sera probablement échangé pour obtenir l’occasion de devenir gardien partant ailleurs.

Après tout, les Capitals ont découvert cette saison que le changement n’était pas toujours mauvais. Ils ont perdu les services de Justin Williams, Marcus Johansson, Nate Schmidt, Karl Alzner, Kevin Shattenkirk et Daniel Winnik l’été dernier et se sont améliorés.

La formation pourrait donc être un peu différente quand ils installeront une bannière de champions de la Coupe Stanley dans les hauteurs du Capital One Arena en octobre, mais ils ont connu du succès via l’intégration de nouveaux joueurs.

«Amener (Alex) Chiasson, Smith-Pelly, des gars qui n’avaient aucun lien avec les échecs du passé, cela nous a définitivement détendus, a déclaré le vétéran défenseur Brooks Orpik. Il y avait certains de ces jeunes et des nouveaux gars, et puis l’autre partie était des gens qui doutaient de nous au début de l’année — je crois que l’absence d’attente nous a réellement aidés à gagner, à détendre le groupe. Nous avons eu beaucoup plus de plaisir à gagner cette saison.»