WUHAN, Chine — La Québécoise Pamela Ware est montée sur la troisième marche du podium à l’épreuve individuelle du trois mètres, samedi, lors de la Coupe du monde de Wuhan, en Chine.

Ware, de Montréal, a obtenu un total de 348,75 points pour ses cinq plongeons, devançant l’Australienne Maddison Keeney par près de six points. La Chinoise Shi Tingmao (404,70) a remporté la médaille d’or tandis que sa compatriote Wang Han (383,55) a obtenu la médaille d’argent.

«Je suis très heureuse de la façon dont s’est déroulée la journée. J’ai travaillé sur ma constance et je suis heureuse d’avoir finalement brisé va vilaine séquence, a mentionné Ware, qui avait terminé quatrième lors des quatre dernières compétitions. J’ai vraiment aimé mon premier plongeon. C’est celui que je ratais ces temps-ci, mais aujourd’hui, j’ai prouvé que c’était mon meilleur.»

Ware n’avait pas gagné une médaille individuelle depuis 2013, lorsqu’elle avait raflé le bronze aux Championnats du monde de natation, à Barcelone.

Faisant également partie des 12 plongeuses à prendre part à la finale, la Lavalloise Jennifer Abel a conclu l’épreuve au huitième échelon en vertu d’un total de 315,30 points.

«Ç’a été une journée difficile pour moi. Malheureusement, je n’ai réussi aucun de mes plongeons alors je suis plutôt déçue de ma performance, a déclaré Abel. Il y a plusieurs choses que je dois améliorer, mais il y a certains points que j’ai améliorés en comparaison à l’année dernière. Je regarde simplement vers l’avant pour l’an prochain afin de m’améliorer dans ma technique.»

À l’épreuve du trois mètres synchronisé mixte, Mélissa Citrini-Beaulieu et François Imbeau-Dulac ont éprouvé quelques difficultés et ils ont dû se contenter de la 13e et dernière position.

Citrini-Beaulieu, de Saint-Constant, et Imbeau-Dulac, de Terrebonne, ont reçu une note totale de 238,89, à 99,06 points des gagnants, les Chinois Li Zheng et Wang Han (337,95). Les Italiens Elena Bertocchi et Maicol Verzotto (303,90) ainsi que les Britanniques Grace Reid et Ross Haslam (302,64) ont complété le podium.

À la tour de 10 m, Vincent Riendeau, de Westmount, s’est qualifié pour les demi-finales, qui auront lieu dimanche. Il a pris le 13e échelon avec 399,40 points. De son côté, le Canadien Rylan Wiens (405,65) pointe en 11e place et sera aussi de la prochaine étape.

Abel prendra également part à la finale du 3 m synchro avec Citrini-Beaulieu, dimanche.