MONTRÉAL — Ça aura été un peu plus long que prévu, mais Mike Sherman a finalement arrêté son choix sur Drew Willy pour occuper la poste de quart partant des Alouettes de Montréal pour lancer la saison 2018.

L’entraîneur-chef l’a confirmé à la suite du deuxième et dernier match préparatoire des siens, perdu 30-15 aux mains des Tiger-Cats de Hamilton, samedi. Avant que ne s’amorce le camp d’entraînement, Sherman avait dit vouloir statuer dans les sept à 10 premiers jours.

Willy a été préféré au jeune Matthew Shiltz, qui n’a pas vraiment pu se faire justice en raison d’une blessure au dos subie jeudi à l’entraînement. Shiltz, qui agira comme second à Willy, n’était même pas en uniforme pour cette rencontre face aux Ti-Cats.

Utilisé pour un peu plus de la moitié du duel de samedi, Willy a complété 10 de ses 18 passes (55,6 pour cent) pour 105 verges. Pendant les matchs préparatoires, ce sont 14 de ses 24 passes (58,3 pour cent) qui ont trouvé preneurs, pour un total de 158 verges.

S’il n’a pas lancé de passe de touché — l’attaque des Alouettes n’en a produit qu’un en deux matchs —, Willy n’a pas non plus commis de revirement.

Shiltz a quant à lui terminé le camp d’entraînement avec huit passes complétées en 13 tentatives (61,5 pour cent), 114 verges et une interception.

«Vous le saviez depuis le début, a blagué Sherman avec les journalistes. De ce que nous avons vu, c’était plutôt évident.»

Le vétéran de 31 ans amorcera sa huitième saison dans la Ligue canadienne. Le natif de Buffalo a disputé 52 matchs dans le circuit Ambrosie, complétant 781 passes en 1164 tentatives (67,1 pour cent) pour des 9086 verges, 40 touchés et 31 interceptions.

«J’ai trouvé qu’il s’était constamment amélioré pendant le camp. Il gère bien la pression et il a été très bon derrière sa ligne pendant le camp, a analysé Sherman. Nous lui avons lancé plusieurs blitz et il a été en mesure de réaliser de gros jeux malgré tout. Il est capable de chercher ses receveurs même quand la pression est forte. J’aime bien cela.»

Il a connu sa meilleure campagne en 2014, alors qu’il avait disputé 17 rencontres avec les Blue Bombers de Winnipeg, amassant 3769 verges sur 305 passes complétées, dont 14 pour des touchés. Il avait par contre été intercepté 16 fois.

L’an dernier, il a joué six matchs avec les Alouettes, complétant 54 de ses 79 passes (68,3 pour cent) pour 547 verges, un touché et deux interceptions.

Les Alouettes devront statuer sur l’identité de leur quart no 3 avant 10 heures, dimanche. Lui aussi ennuyé par une blessure, Antonio Pipkin n’a pas pu jouer samedi. Garrette Fugate a connu une sortie difficile, ne complétant que trois des six passes qu’il a tentées, en plus d’être intercepté en une occasion et de perdre le ballon profondément dans son territoire sur une autre séquence.