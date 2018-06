TORONTO — Justin Smoak a marqué sur un but sur balles avec les buts remplis en 10e manche et les Blue Jays de Toronto ont inscrit une troisième victoire d’affilée pour une première fois en près de six semaines grâce à un gain de 4-3 face aux Orioles de Baltimore, samedi.

Smoak a commencé la poussée victorieuse en soutirant un but sur balles à Mychal Givens (0-2) après un retrait. Kendrys Morales a suivi avec un simple, puis Randal Grichuk a été atteint par un tir, ce qui remplissait les sentiers pour Luke Maile.

Givens a accordé un but sur balles sur quatre tirs à Maile et Smoak a inscrit le point gagnant.

Grichuk a cogné un circuit en solo pour les Blue Jays, tandis que Yangervis Solarte a produit un point et marqué sur un double de Teoscar Hernandez. Gio Urshela a frappé trois coups sûrs.

Les Blue Jays ont gaspillé des avances de 2-0 et 3-2.

Jonathan Schoop a marqué le point égalisateur en huitième manche sur un mauvais lancer avec les buts remplis, tandis qu’Adam Jones et Chance Sisco ont produit des points en septième pour les Orioles.

La victoire est allée au dossier de John Axford (1-0), qui a oeuvré en neuvième et 10e manche.

La dernière série de trois victoires des Blue Jays avait eu lieu du 29 avril au 1er mai, face aux Rangers du Texas et aux Twins du Minnesota.