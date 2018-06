MONTRÉAL — Ferrari n’aurait pu écrire un meilleur scénario en prévision du Grand Prix de Formule 1 du Canada.

Quelques minutes après avoir décroché la position de tête en qualifications, samedi, le pilote de la «Scuderia» Sebastian Vettel a tenu à rendre hommage à un héros local: Gilles Villeneuve.

Il y a 40 ans, Gilles Villeneuve est devenu le seul Canadien à remporter l’épreuve montréalaise, à bord de la Ferrari 312T3. La course de 1978 était d’ailleurs la toute première disputée sur ce qui s’appelait alors le circuit de l’île Notre-Dame, mais qui a depuis été rebaptisé circuit Gilles-Villeneuve.

«Il (Gilles Villeneuve) a tellement fait pour Ferrari dans ce pays… Ce n’est pas un hasard s’il y a tant de drapeaux, de casquettes et de chandails à l’effigie de Ferrari dans les gradins, a fait remarquer l’Allemand. Il a laissé tout un héritage ici; je crois que les plus vieux, qui l’ont vu courir, ont transmis leur passion aux plus jeunes générations. C’est fantastique!»

Lance Stroll, qui a grandi au sein de l’Académie Ferrari, a lui aussi souligné l’immense contribution de Gilles Villeneuve au sport automobile canadien.

«Gilles Villeneuve fait partie de l’histoire de la Formule 1, a dit celui qui a grandi en ayant comme idole Michael Schumacher. Il a montré aux pilotes canadiens que c’est possible d’accéder à la F1. Il a vraiment eu un impact sur le sport et même aujourd’hui, on se souvient de ce qu’il a fait, comment il était incroyable.»

Vettel et Stroll n’ont pas été les seuls à être questionnés sur le Québécois. Un journaliste a rapporté que l’ex-champion du monde Niki Lauda a déclaré ce week-end que le pilote actuel dont la conduite s’approchait le plus de celle de Gilles Villeneuve était Max Verstappen.

Interrogé à savoir ce qu’il pensait de ces commentaires, le jeune pilote Red Bull âgé de 20 ans — qui partira du troisième rang sur la grille de départ — a offert une réponse mi-figue, mi-raisin.

«Si au moins j’étais aussi beau que lui, a-t-il lancé, suscitant l’hilarité dans la salle. Non, mais sérieusement, je ne l’ai jamais vu piloter, car je suis trop jeune, donc je ne peux malheureusement pas me prononcer.»

Rappelons que dimanche, pour célébrer le 40e anniversaire de la victoire de Gilles Villeneuve au Grand Prix du Canada en 1978, son fils Jacques mènera le peloton pendant le défilé des pilotes au volant de la Ferrari 312T3.

Gilles Villeneuve est devenu une figure de proue de Ferrari, jusqu’à ce qu’il se tue en piste, lors des qualifications du Grand Prix de Belgique, à Zolder, en 1982.