BROOKLYN, Mich. — Austin Dillon a remporté l’épreuve du Michigan de la série Xfinity de NASCAR, samedi, présentée au Michigan International Speedway.

La course a été retardée à trois heures du départ en raison de la température et les organisateurs de la course ont raccourci le trajet initial de 125 tours à 91 tours, puisque la pluie menaçait de nouveau. Dillon a repoussé l’attaque de son adversaire Daniel Hemric au 89e tour, mais les deux pilotes ont été ralentis puisque les organisateurs ont été obligés de sortir le drapeau jaune, en raison de la température.

Il s’agissait de la neuvième victoire en carrière de Dillon au sein de la série Xfinity et sa première de 2018, lui qui a remporté le Daytona 500.

Les qualifications qui devaient avoir lieu plus tôt dans la journée ont été annulées en raison de la température instable. Kyle Busch a amorcé la course au premier rang, en raison de ses points au classement.