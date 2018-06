OAKLAND, Calif. — Danny Duffy a concédé trois coups sûrs en sept manches de travail et les Royals de Kansas City ont mis un terme à leur séquence de six défaites en blanchissant les Athletics Oakland, samedi.

Duffy (3-6) a également retiré 10 frappeurs sur des prises, un sommet cette saison, en plus d’allouer trois buts sur balles.

En sept manches, Chris Bassitt (0-1) a accordé trois coups sûrs à sa première présence au monticule après avoir subi une intervention chirurgicale en mai 2016. Il a effectué six retraits sur des prises et a concédé un but sur balles, allouant un point au passage.

Paulo Orlando a inscrit un simple d’un point en deuxième pour donner les devants aux Royals.

Alex Gordon a permis aux siens de doubler leur avance en neuvième grâce à un circuit — son cinquième de la saison — aux dépens de Yusmeiro Petit.

Kevin McCarthy a lancé la huitième manche et Kelvin Herrera n’a accordé aucun point en neuvième pour récolter son 14e sauvetage en 15 occasions.

White Sox 2 Red Sox 4

J.D. Martinez a brisé l’égalité à l’aide d’un circuit de deux points, David Price a été efficace pendant six manches, en route vers une cinquième victoire de suite, et les Red Sox de Boston ont vaincu les White Sox de Chicago 4-2.

Jackie Bradley fils a ajouté une claque en solo pour les Red Sox.

Jose Abreu a frappé un double d’un point pour les White Sox, qui avaient gagné cinq de leurs huit parties précédentes.

Price (7-4) a accordé deux points aux White Sox en première manche avant de les blanchir le reste de l’après-midi. Il a accordé cinq coups sûrs et trois buts sur balles et il présente un dossier de 5-0 à ses six derniers départs, avec une moyenne de 2,89.

Craig Kimbrel a été parfait en neuvième et a récolté un 20e sauvetage.

Carlos Rodon (0-1) a encaissé la défaite à sa première sortie de la saison, lui qui avait été opéré à l’épaule gauche en septembre dernier. L’artilleur gaucher âgé de 24 ans a accordé quatre points, dont deux étaient mérités, six coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches.

Mariners 3 Rays 7

Blake Snell s’est relevé après avoir servi quelques mauvais lancers et les Rays de Tampa Bay ont mis un terme à leur séquence de huit défaites en l’emportant 7-3 devant les Mariners de Seattle.

Originaire de Seattle, Snell (8-3) a concédé deux points et sept coups sûrs. Le gaucher, qui a accordé deux buts sur balles, a retiré un frappeur grâce à des prises et a atteint un adversaire avec sa balle.

Felix Hernandez (6-5) a pour sa part alloué six points et sept coups sûrs en trois manches, sa plus courte sortie de la saison. C’était la deuxième fois depuis dimanche dernier que Hernandez affrontait les Rays et Snell. Il avait signé une victoire lors du dernier duel.

Nelson Cruz a cogné un circuit en cinquième manche et Kyle Seager a frappé deux roulants d’un point pour les Mariners, qui ont encaissé un cinquième revers seulement en 21 matchs.

Mallex Smith a frappé un triple d’un point — au départ considéré comme étant un circuit avant d’être renversé lors de la reprise vidéo — et Christian Arroyo a frappé un simple d’un point pour donner les devants 6-1 aux Rays en troisième.

Chaz Roe, le deuxième releveur des Rays, a disputé la dernière manche et un tiers pour obtenir son premier sauvetage en carrière.