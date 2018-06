FORT WORTH, Texas — L’équipe Penske aura trois de ses bolides en tête lors du lancement de l’épreuve de la série IndyCar au Texas Motor Speedway.

La dernière fois que Penske a balayé les trois premières positions des qualifications remonte à la dernière épreuve de la saison 2017, à Sonoma. Les pilotes Penske avaient aussi balayé le podium de la course.

Le champion en titre de la série Josef Newgarden a gagné la position de tête au Texas et il aura Simon Pagenaud à ses côtés sur la première ligne lors du départ, samedi soir. Will Power, vainqueur aux 500 milles d’Indianapolis le mois dernier et champion en titre au Texas, partira en troisième position.

À Sonoma en septembre dernier, Pagenaud avait gagné devant Newgarden et Power.

Robert Wickens, de Toronto, a terminé quatrième lors des qualifications, tandis que James Hinchcliffe, d’Oakville, Ont., s’est contenté du 15e rang.