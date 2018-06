SAINT-GERVAIS, France — Le cycliste de l’écurie Sky Geraint Thomas a remporté le Critérium du Dauphiné, tandis qu’Adam Yates a mis la main sur la dernière étape de la course qui sert d’échauffement au Tour de France.

Yates, qui a lancé plusieurs attaques dans cette dernière étape, a pu dépasser Dani Navarro dans la dernière courbe de l’ascension finale vers Saint-Gervais, dans les Alpes françaises, à environ 50 mètres du fil d’arrivée.

Navarro a pu conserver sa deuxième place, à quatre secondes de Yates. Romain Bardet a complété le podium, à neuf secondes du vainqueur.

Thomas a souffert dans le dernier kilomètre de cette étape longue de 136, ponctuée de trois pénibles ascensions. Il a terminé l’étape en cinquième place, à 19 secondes de Yates. Le Gallois, qui a subi deux crevaisons, a conservé le maillot de meneur et terminé avec une minute d’avance sur Yates au classement général.

Il s’agit de sa deuxième victoire en carrière après celle au Paris-Nice 2016.

Après avoir pris respectivement les 62e et 103e places de la septième étape, les Québécois Hugo Houle et Antoine Duchesne ont terminé aux 62e et 88e rangs du classement général.