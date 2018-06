MIAMI — Clayton Richard a donné un premier coup sûr en septième dans un gain de 3-1 des Padres de San Diego face aux Marlins de Miami, dimanche.

Miguel Rojas a claqué un simple à travers le monticule après deux retraits en septième.

Les Padres restent la seule équipe des majeures à ne pas avoir signé de match sans point ni coup sûr. Ils ont disputé leur première saison en 1969.

Richard (5-6) a notamment retiré 15 frappeurs de suite, à compter du quatrième frappeur du match.

Richard a donné un point, deux coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches. Il a aussi atteint un frappeur. Le gaucher de 34 ans a une moyenne de 4,40.

Kirby Yates a lancé en huitième, puis Brad Hand a obtenu un 19e sauvetage.

Eric Hosmer a cogné un circuit de deux points, tandis que Freddy Galvis a fourni un ballon sacrifice. Les Padres ont remporté leurs quatre dernières séries.

Jose Urena (1-8) a permis trois points et six coups sûrs en six manches. Il a retiré cinq frappeurs au bâton et n’a pas alloué de but sur balles.