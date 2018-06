DÉTROIT — Corey Kluber n’a concédé que deux points en huit manches et les Indians de Cleveland ont dominé les Tigers de Detroit 9-2, dimanche.

Kluber (10-2) a retiré huit frappeurs au bâton, n’allouant pas de but sur balles. Il a espacé cinq coups sûrs, dont un circuit en solo de Leonys Martin.

Kluber a un rendement de 5-0 et une moyenne de 0,76 contre les autres équipes de la section Centrale de l’Américaine, cette saison.

Erik Gonzalez a cogné un double de trois points, tandis que Melky Cabrera fourni deux ballons sacrifices et un simple d’un point.

Lonnie Chisenhall a obtenu trois simples. Jose Ramirez a frappé son premier triple de la saison, tandis que Francisco Lindor a volé deux buts.

Artie Lewicki (0-2) a été victime de trois points et six coups sûrs en cinq manches.

Mariners 5 Rays 4

Kyle Seager a brisé l’impasse avec un circuit de deux points en septième et les Mariners de Seattle ont défait les Rays de Tampa Bay, 5-4.

Seager a donné les devants 5-3 aux visiteurs contre Jose Alvarado (0-3), envoyant une de ses offrandes au-delà du champ droit.

Mike Zunino a aussi cogné un circuit de deux points, tandis que Nelson Cruz a réussi une longue balle en solo.

James Paxton (6-1) a retiré 10 frappeurs au bâton en sept manches, donnant trois points et cinq coups sûrs.

Le Britanno-Colombien est invaincu depuis son tout premier départ de la saison, le 31 mars. Il a effectué 14 départs.

Edwin Diaz a fermé les livres, lui qui domine les majeures avec 23 sauvetages.

C.J. Cron a frappé son 15e circuit de la saison pour les Rays.

Le dernier retrait du match a été Mitch Haniger épinglant Johnny Field au marbre, du champ droit. Il n’a pas réussi à capter la frappe de Carlos Gomez mais une fois qu’il a saisi la balle, il a relayé amplement à temps à Zunino. Field partait du premier coussin et avait déjà ralenti sa course une fois, jetant un regard au champ extérieur. L’instructeur Matt Quatraro lui quand a même montré le feu vert, une décision discutable.

White Sox 5 Red Sox 2

Daniel Palka a cogné un double de deux points et les White Sox de Chicago ont vaincu les Red Sox de Boston, 5-2.

Le voltigeur de droite a porté le score au compte final en neuvième, avec son deuxième double de la rencontre.

Jose Abreu a claqué un double d’un point et a marqué deux fois.

Reynaldo Lopez (2-4) a permis deux points en six manches et un tiers, accordant six coups sûrs et trois buts sur balles. Il a disposé de six frappeurs au bâton.

Joakim Soria a mérité un huitième sauvetage.

Les White Sox rentrent à la maison et vont accueillir pour trois matches les meneurs de leur section les Indians, à compter de lundi. Chicago vient de diviser une série au Minnesota et de remporter celle au Fenway Park.

Rick Porcello (8-3) a donné trois points et cinq coups sûrs en six manches.