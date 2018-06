LEEDS, Royaume-Uni — La Québécoise Amélie Kretz n’a pas été en mesure de franchir la ligne d’arrivée lors de l’épreuve des Séries mondiales de triathlon présentée à Leeds, en Grande-Bretagne, dimanche.

Contrainte à l’abandon, la triathlète de Sainte-Thérèse s’est arrêtée après la portion de natation.

«Il y a trois jours, beaucoup de personnes sont tombées malades à cause de la qualité de l’eau à Nottingham, a mentionné l’athlète de 25 ans. Malheureusement, je pense que j’ai attrapé la même chose. Ça fait deux jours que mon estomac est à l’envers et je n’avais aucun gaz pendant la course. J’ai été contrainte à l’abandon. C’est sûr que c’est hors de mon contrôle, mais ce n’est jamais facile d’abandonner une course.»

La Grande-Bretagne a réussi un doublé. Vicky Holland (1 h 56 min 32 s) et Georgia Taylor-Brown ont respectivement pris d’assaut le premier et le deuxième rang. L’Américaine Katie Zaferes a quant à elle complété le podium avec 30 secondes de retard par rapport à la tête.

L’Ontarienne Joanna Brown a conclu en pointant au 17e échelon.

Chez les hommes, le Britanno-Colombien Matthew Sharpe a terminé 33e alors que le Manitobain Tyler Mislawchuk n’a pas fini l’épreuve.

Kretz sera de retour en action la semaine prochaine pour la Coupe du monde d’Anvers, en Belgique. Elle reviendra ensuite au Canada pour deux étapes des Séries mondiales qui seront présentées en juillet et en août.