NEW YORK — Les Mets de New York ne savent plus quand Yoenis Cespedes pourra revenir au jeu.

À l’écart depuis le 14 mai à cause d’ennuis à la hanche droite, le cogneur a vu son séjour de rééducation dans le AA écourté à cause d’un recul, lors du week-end.

Le voltigeur a frappé deux doubles à son deuxième match avec Binghamton, samedi, mais il a ensuite quitté le match à cause de raideurs au quadriceps droit.

Les Mets vont l’envoyer à leur complexe d’entraînement en Floride, pour qu’il retrouve la forme. L’équipe espérait son retour mardi à Atlanta, mais on ne sait plus à quel moment il sera assez rétabli pour jouer.

Le gérant Mickey Callaway a dit que le premier double de Cespedes a été obtenu sans grand effort, samedi. Le deuxième l’a forcé à courir plus vite pour être sauf, ce qui a ramené les problèmes.

Cespedes frappe pour ,255 en 37 matches, avec huit circuits et 28 points produits. En 2017, des blessures au jambes l’ont limité à 81 matches. La décision n’est pas imminente mais on considère le transférer au premier but, dans l’espoir d’épargner ses jambes.

Cespedes a signé un contrat de 110 M $ pour quatre ans en novembre 2016.

Les Mets avaient perdu huit matches de suite avant d’affronter les Yankees au Citi Field, dimanche soir.