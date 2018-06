PARIS — Rafael Nadal et Simona Halep avaient besoin de solides performances aux Internationaux de France pour conserver leur position au sommet des classements. C’est ce qu’ils ont fait, devenant le premier duo no 1 aux circuits masculin (ATP) et féminin (WTA) à remporter le titre à Roland Garros depuis Jim Courier et Monica Seles en 1992.

Nadal devance Roger Federer, no 2, de seulement 100 points, 8770 comparativement à 8670 pour le Suisse.

Ils auraient échangé leur rang si l’Espagnol n’avait pas réussi à remporter son 11e titre à Paris, dimanche.

«Aujourd’hui, je ne pense qu’à Roland Garros, a déclaré Nadal à l’issue de sa victoire en trois manches contre Dominic Thiem en finale, dimanche. Je ne me soucie pas du classement, pas du tout.»

L’Allemand Alexander Zverev, au troisième rang, est relégué à 3000 points.

Juan Martin del Potro s’est hissé à la quatrième position, un gain de deux rangs, après avoir atteint sa première demi-finale au tournoi français en neuf ans, et Thiem a gagné une place au 7e rang à la faveur de sa présence en finale.

Marco Cecchinato est celui qui a connu la plus forte progression parmi le top-100 mondial, gagnant 45 positions pour s’installer au 27e rang — ce qui le met en position d’être tête de série à Wimbledon le mois prochain — après avoir atteint les demi-finales. Avec son 72e rang, il est le joueur le moins bien classé à avoir atteint les demi-finales en 19 ans.

L’Italien de 25 ans n’avait jamais gagné un match lors d’un tournoi du Grand Chelem avant son parcours à Roland Garros, mais il a vaincu Novak Djokovic en quarts de finale après avoir éliminé les 8e et 10e têtes de série.

Éliminé en deuxième ronde à Paris, le Canadien Denis Shapovalov continue de s’approcher du top-20 mondial, lui qui occupe la 23e position, un gain de deux rangs. Son compatriote Milos Raonic, forfait à Roland Garros et inactif depuis le 10 mai, poursuit sa dégringolade au classement, alors qu’il est désormais relégué à la 35e position. Vasek Pospisil demeure au 88e rang.

Halep, Caroline Wozniacki et Garbine Muguruza conservent les trois premier rangs au classement WTA, mais la finaliste Sloane Stephens passe de la 10e à la 4e position, un sommet personnel.

Madison Keys, qui s’est inclinée face à Stephens en demi-finales, est désormais 10e.

Jelena Ostapenko, championne en 2017 à Paris, a glissé de la 5e à la 12e position après son élimination dès la première ronde. Elle est devenue la première championne en titre à s’incliner dès son premier match aux Internationaux de France depuis 2004.

Cinq joueuses auraient pu devancer Halep au sommet de la hiérarchie si cette dernière ne s’était pas qualifiée au moins pour les demi-finales à Roland Garros. Mais la Roumaine a fait encore mieux, disposant de Stephens, championne des Internationaux des États-Unis en 2017, 3-6, 6-4, 6-1, samedi, pour mériter son premier titre du Grand Chelem après trois échecs en finale d’un tournoi majeur.

Carol Zhao demeure la meilleure Canadienne, au 132e rang. La Lavalloise Françoise Abanda a reculé au 145e rang tandis que la jeune Bianca Andreescu occupe le 185e rang. Eugenie Bouchard est 194e, en recul de 30 positions au classement.