NICE, France — L’ancien capitaine d’Arsenal Patrick Vieira a été nommé entraîneur du club français de Nice après avoir quitté son poste d’entraîneur du New York City FC.

Vieira remplace Lucien Favre à Nice. Le New York City FC a déclaré que Domenec Torrent succèderait à Vieira avec l’équipe de la MLS. Torrent se joindra au club dès qu’il aura obtenu son permis de travail américain.

Vieira était pressenti pour un rôle à Arsenal après la démission d’Arsene Wenger le mois dernier mais il effectuera plutôt un retour en France pour son premier travail d’entraîneur en Europe.

«Après deux ans et demi en tant qu’entraîneur-chef de NYCFC, ce sera aujourd’hui ma dernière journée, a écrit Vieira sur Twitter. Je peux honnêtement dire que mon temps avec le club a été absolument parfait — tant sur le plan professionnel que personnel.»

Vieira a guidé New York City à deux présences consécutives en séries éliminatoires et quitte alors que l’équipe occupe la deuxième place dans l’Association Est.

Comme joueur, Vieira a également fait des séjours à la Juventus, à l’Inter Milan et à Manchester City, mais il est surtout connu pour avoir passé près d’une décennie à Arsenal et fait partie des équipes gagnantes de Wenger. Il était le capitaine de l’équipe lorsqu’elle n’a pas subi la défaite chemin faisant vers le titre de la Premier League en 2003-04.

Mais comme entraîneur, il n’a fait partie que du groupe City Football, qui possède à la fois les clubs de Manchester et de New York. Il a entrepris sa carrière d’entraîneur avec l’équipe de développement de Manchester City avant d’obtenir son premier poste d’entraîneur-chef à New York.