WASHINGTON — Nicklas Backstrom en rêvassait depuis son arrivée dans la LNH, en 2007.

Au volant sur Constitution Avenue, en route vers le domicile des Capitals, il imaginait une rue débordant de partisans en liesse.

«Ce jour va finalement devenir réalité», a confié le vétéran joueur de centre.

Mardi à compter de 11h00, les Capitals, les champions de la coupe Stanley, seront les vedettes du premier défilé de champions sportifs à Washington depuis 1992, quand les Redskins ont triomphé au Super Bowl.

Les Capitals ont remporté le premier championnat de leur existence, eux qui ont fait leurs débuts en 1974-75.

«J’ai trouvé ça vraiment formidable que même quand nous étions à la maison, tellement de gens se rassemblaient dehors pour nous voir et nous encourager, a dit le défenseur John Carlson. On voyait des images quand on marquait. Simplement de voir tout le soutien, j’ai trouvé ça fabuleux. Je crois que tout le monde mérite un défilé.»

Samedi, les Capitals ont amené la coupe Stanley dans le vestiaire des Nationals, avant que ceux-ci affrontent les Giants de San Francisco. L’entraîneur Barry Trotz a échangé des textos tout au long des séries avec le gérant Dave Martinez, des Nats.

L’élimination des Penguins par les Capitals, au deuxième tour, a semblé enlever un poids aux amateurs déçus par de nombreux échecs en séries, dans le passé.

On prévoit du soleil, un peu de nuages et un mercure aux environs de 25 degrés Celsius pour le défilé de mardi sur Constitution Avenue, de la 17e à la 7e Rue.