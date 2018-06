OAKLAND, Calif. — Le directeur général des Warriors de Golden State, Bob Myers, s’attend à ce que les négociations aillent de bon train en ce qui concerne le joueur étoile Kevin Durant et l’entraîneur-chef Steve Kerr.

Nommé joueur le plus utile à son équipe durant la finale de la NBA pour une deuxième année consécutive, Durant pourrait signer un contrat d’une durée de quatre ans et pourrait empocher jusqu’à 160 millions US$. Myers a stipulé qu’il était prêt à lui donner «tout ce qu’il désire».

«J’aimerais l’avoir pour 10 ans. Il a mérité le droit de signer n’importe quelle entente, a souligné Myers. Ça ne devrait pas être de longues négociations.»

Il reste un an au contrat original de Kerr, qui en comptait cinq au départ. L’entraîneur-chef devrait être en mesure de s’entendre avec le club sur une prolongation de contrat de plusieurs années. Kerr a mentionné qu’il souhaitait demeurer à la tête de l’équipe pour une autre décennie, s’il le peut.

Myers a indiqué qu’il désirait garder intact le noyau de l’équipe sacrée championne au cours des deux dernières saisons intact.