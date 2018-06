ST. PETERSBURG, Fla. — Jake Bauers a cogné sa première longue balle en carrière pour permettre à Tampa Bay de prendre les devants en quatrième manche et les Rays ont poursuivi sur cette lancée, défaisant les Blue Jays de Toronto 8-4, lundi soir.

Le circuit de deux points de Bauers aux dépens de Sam Gaviglia, suite au simple de Matt Duffy, a effacé l’avance de 4-3 qu’avaient pris les Torontois.

La formation de Tampa Bay a inscrit trois points en septième, profitant d’une erreur de lancer du releveur John Axford, alors que les sentiers étaient remplis.

Le gaucher Ryan Yarbrough, qui mène dans les Majeures avec 44 manches en relève, a obtenu le départ et est demeuré sur la butte durant six manches pour les Rays. Yarbrough (5-2) a concédé quatre points en sept coups sûrs, tout en retirant trois frappeurs sur des prises à son premier départ depuis le 14 mai.

Bauers, qui disputait son cinquième match dans les grandes ligues, s’est rendu au premier but à quatre reprises et a produit trois points. La recrue Willy Adames, rappelé plus tôt lundi des ligues mineures, a également récolté deux points produits du côté des locaux, qui ont signé un deuxième gain en 11 rencontres.

Gaviglia (2-2) a alloué cinq points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches et un tiers.

Teoscar Hernandez a claqué son 11e circuit de la saison chez les Blue Jays, qui avaient remporté leurs quatre derniers duels.