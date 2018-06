MIAMI — Madison Bumgarner a bousillé l’avance des siens en sixième manche en plus d’être expulsé à sa sortie du monticule et les Marlins de Miami en ont profité pour venir de l’arrière afin de vaincre les Giants de San Francisco 7-5, lundi soir.

J.T. Realmuto a placé trois balles en lieu sûr, incluant son septième circuit de la saison, et a récolté deux points produits, tandis que Brian Anderson a cogné un circuit, en plus de frapper deux doubles et de produire deux points pour les Marlins.

Bumgarner a alloué deux coups sûrs consécutifs en début de sixième manche, alors que les Giants avaient pris les devants 4-2. Cameron Maybin a frappé un ballon-sacrifice et Justin Bour a obtenu un but sur balles. Bumgarner n’a pas hésité à faire part à l’arbitre au marbre Jeremie Rehak de son mécontentement.

Le lanceur étoile a été en mesure de convaincre le gérant des Giants, Bruce Bochy, de lui laisser une chance, mais il a immédiatement alloué un coup sûr qui permettait aux Marlins d’égaler la marque, mettant fin à sa soirée de travail. Alors qu’il se rendait à l’abri des joueurs, Bumgarner n’a pas gardé sa langue dans sa poche devant Rehak, qui l’a expulsé sur-le-champ.

Bumgarner a alloué quatre points et six coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a concédé un but sur balles et a retiré trois frappeurs sur des prises.

Le ballon-sacrifice de Brandon Crawford en septième a permis aux Giants de se forger une avance de 5-4.

Anderson a répliqué avec un double d’un point pour remettre les compteurs à zéro.

Realmuto a cependant cogné un circuit de deux points aux dépens de Sam Dyson (2-1). Il a également frappé un simple et un double.

En une manche, Adam Conley (2-0) a réussi à ne pas accorder de point et Kyle Barraclough a été solide en neuvième afin d’obtenir son troisième sauvetage en cinq occasions.

Andrew McCutchen et Evan Longoria ont respectivement frappé deux coups sûrs et ont produit un point du côté des Giants.

Padres 2 Cardinals 5

Marcell Ozuna et Jose Martinez ont tous les deux frappé des circuits de deux points, la recrue Jack Flaherty a été solide jusqu’en septième manche et les Cardinals de St. Louis ont battu les Padres de San Diego 5-2.

Jedd Gyorko a ajouté un circuit en huitième, alors qu’il y avait un retrait.

Les Cardinals ont remporté 13 de leurs 18 derniers affrontements contre les Padres, qui ont encaissé un revers lors de 46 de leurs derniers 62 matchs disputés à St. Louis.

Flaherty (3-2) a lancé durant six manches et un tiers, soit sa deuxième plus longue sortie de la saison. Il a alloué un point, trois coups sûrs et un but sur balles. Il a aussi effectué six retraits sur des prises.

Flaherty a retiré 14 frappeurs consécutifs avant de concéder un but sur balles en septième. En relève, John Brebbia a offert un but sur balles alors que les sentiers étaient remplis, mais a retiré les deux adversaires suivants au bâton pour mettre un terme à la menace.

Bud Norris a récolté son 13e sauvetage en 15 occasions.

Jordan Lyles (2-3) a alloué 11 coups sûrs et quatre points en six manches.