MONTGOMERY, Ala. — Le champion du monde des poids lourds de la World Boxing Council (WBC) Deontay Wilder et Anthony Joshua s’affronteront lors d’un combat d’unification à l’automne prochain.

L’entraîneur de Wilder, Jay Deas, a affirmé lundi soir que les deux camps s’étaient entendus sur les termes d’un combat qui aura lieu au Royaume-Uni. Deas a mentionné que Joshua avait refusé une offre de 50 millions US$ pour se battre aux États-Unis et que les deux pugilistes empocheraient moins d’argent pour se battre dans le pays d’origine de Joshua.

Âgé de 28 ans, Joshua (21-0, 20 K.O.) détient les ceintures de l’IBF, de la WTA et de la WBO. Wilder (40-0, 39 K.-O.) a quant à lui réalisé sept défenses de son titre.

«Ils ont fait l’offre et nous avons accepté», a admis Deas, qui a par la suite soutenu que le combat pourrait avoir lieu entre septembre et novembre, après un potentiel combat revanche entre Canelo Alvarez et Gennady Golovkin, qui aurait lieu en septembre.