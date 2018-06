BALTIMORE — Brock Holt et Jackie Bradley fils ont tous les deux frappé un ballon-sacrifice en 12e manche et les Red Sox de Boston ont limité les Orioles de Baltimore à cinq coups sûrs pour l’emporter 2-0, lundi soir.

Un duel de lanceur entre Dylan Bundy et Steven Wright s’est finalement conclu longtemps après qu’ils eurent quitté le monticule.

Xander Bogaerts a amorcé la 12e manche en frappant un simple devant Mychal Givens (0-3), et les Red Sox ont rempli les sentiers avant que Holt ouvre la marque en envoyant un ballon au centre du terrain. Bradley a poursuivi avec un ballon-sacrifice qui a permis à Rafael Devers de croiser le marbre.

Heath Hembree (3-1) a retiré les trois frappeurs sur des prises en 11e manche et Craig Kimbrel a obtenu trois retraits pour récolter son 21e sauvetage.

Il s’agissait de la cinquième défaite consécutive des Orioles, qui ont été blanchis à sept reprises cette saison.

Indians White Sox

Carlos Carrasco a retiré sept frappeurs grâce à des prises en plus d’allouer que deux coups sûrs en sept manches de travail et les Indians de Cleveland ont défait les White Sox de Chicago 4-0.

Michael Brantley a claqué son 11e circuit de la saison et les meneurs de la section centrale de la Ligue américaine ont tiré avantage d’une contre-performance de Lucas Giolito pour signer un cinquième gain en six matchs. Les Indians affichent également un dossier de 4-0 face aux White Sox cette saison.

Carrasco (8-4) a concédé deux simples à Kevan Smith et Charlie Tilson en deuxième avant de retirer Adam Engel sur des prises pour mettre fin à la menace. Le droitier a alloué qu’un seul but sur balles.

Trois releveurs se sont succédé pour compléter le travail lors des deux dernières manches. Neil Ramirez a retiré les trois frappeurs en neuvième pour conclure une soirée de deux coups sûrs.

Giolito (4-7) a lancé plus de balles (47) que de prises (46), accordant quatre points et quatre coups sûrs en un peu plus de cinq manches. Le lanceur de 23 ans a alloué quatre buts sur balles.