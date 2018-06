MOSCOU — La Russie entame ce Mondial à la maison avec les attentes au tapis. Le club est le moins bien classé du tournoi, bien que son groupe n’est pas des plus relevés.

Quand le Mondial a été accordé aux Russes, en 2010, ils étaient encore ravis de s’être rendus en demi-finales de l’Euro, deux ans plus tôt. Mais à l’aube du Mondial 2018, la Russie est sans victoire depuis sept rencontres. Nation la plus populeuse d’Europe, la Russie reste un géant assoupi.

Les Russes vont entamer la compétition jeudi contre l’Arabie saoudite, l’équipe la moins étoffée du tournoi, à part le pays hôte. Lors du deuxième match, face à l’Égypte, le clan de Stanislav Cherchesov pourrait bénéficier de la blessure à l’épaule ennuyant Mohamed Salah. Viendra ensuite l’Uruguay, un sérieux test.

Si la Russie atteignait le deuxième tour, l’Espagne ou le Portugal devrait se trouver sur sa route.

Lors de l’Euro 2016, la Russie a fait la manchette davantage à cause de hooligans. Autre tache au dossier, l’équipe a dû composer avec les scandales de dopage.

Plus tôt cette année, la FIFA s’est penchée sur le cas du défenseur Ruslan Kambolov, soupçonné d’avoir trempé dans des cas de dissimulation de dopage. Son avocat dit que l’enquête a pris fin pour manque de preuves, mais la FIFA n’a rien confirmé.

Membre de la formation préliminaire, Kambolov n’a finalement pas été retenu. Une blessure, a t-on invoqué.

Un aperçu de l’équipe:

ENTRAÎNEUR

Cherchesov a voulu rajeunir une brigade âgée au moment de l’Euro 2016. L’ancien gardien a donné de plus grands rôles aux milieux de terrain Roman Zobnin et Aleksandr Golovin, sans grands résultats, à ce jour.

GARDIENS

Le capitaine Igor Akinfeev a brillé à l’Euro 2008, à 22 ans. Vétéran du CSKA Moscou, il a tendance à faire des bourdes sous de grands projecteurs, dont celle qui a donné un but aux Sud-Coréens, lors du Mondial de 2014.

DÉFENSEURS

Au centre, de sévères blessures au genou ont mis à l’écart Viktor Vasin et Georgy Dzhikiya. Leurs remplaçants Ilya Kutepov et Vladimir Granat ont offert du jeu bien ordinaire. Les deux ont fait des erreurs notables lors de récents matches amicaux.

MILIEUX DE TERRAIN

Zobnin et Golovin restent prometteurs. Golovin, créatif avec CSKA Moscou, a paru dépassé à l’Euro 2016, mais il a pris de l’expérience. Il a été énergique face aux Turcs dans un score de 1-1 en match amical, au début du mois.

Le fabricant de jeux Alan Dzagoev, jadis très estimé, a la chance de finalement épater dans un tournoi de prestige, à 27 ans.

ATTAQUANTS

On souffre grandement de l’absence d’Alexander Kokorin, blessé au genou. Fyodor Smolov, meilleur buteur depuis trois saisons, en ligue russe, doit parvenir à s’imposer, idéalement épaulé par Artyom Dzyuba. Les jumeaux Alexei et Anton Miranchuk ne sont pas à négliger non plus.

L’ÉQUIPE

Gardiens: Igor Akinfeev (CSKA Moscou), Vladimir Gabulov (Brugge), Andrei Lunyov (Zénith St-Pétersbourg).

Défenseurs: Mario Fernandes (CSKA), Vladimir Granat (Rubin Kazan), Sergei Ignashevich (CSKA), Fyodor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moscou), Andrei Semyonov (Akhmat Grozny), Igor Smolnikov (Zénith).

Milieux de terrain: Denis Cheryshev (Villarreal), Alan Dzagoev (CSKA), Yuri Gazinsky (FC Krasnodar), Alexander Golovin (CSKA), Daler Kuzyaev (Zénith), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Alexander Samedov (Spartak), Alexander Yerokhin (Zénith), Yuri Zhirkov (Zénith), Roman Zobnin (Spartak).

Attaquants: Artyom Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv), Fyodor Smolov (FC Krasnodar).