Après une douzaine de changements d’entraîneurs lors des 25 dernières années, l’Arabie saoudite a maintenant un champion à la tête du club pour la Coupe du Monde.

Juan Antonio Pizzi a mené le Chili au titre de la Copa America en 2016, mais l’Argentin n’aura pas la tâche facile et devra trouver un style différent que celui utilisé en Amérique du Sud pour mener son équipe à bon port.

La plupart des joueurs qui s’envoleront vers la Russie n’ont pas beaucoup d’expérience sur les terrains étrangers. Classés au 67e rang, les Saoudiens occupent la toute dernière place parmi les équipes qui se sont qualifiées pour la Coupe du monde. La Russie, qui pointait au 70e rang, s’est cependant qualifiée en raison de son statut d’équipe hôtesse.

Les autorités sportives saoudiennes ont tenté d’améliorer la qualité de l’expérience de l’équipe en envoyant neuf joueurs, dont quatre internationaux, dans un prêt à des clubs espagnols, en janvier. Bien que les attaquants Fahad Al Muwallad et Salam Al Dawsari, et le milieu de terrain Yahya Al Sherhi furent exposés à différentes méthodes de travail, leur temps d’utilisation combiné fut minimal.

Les Saoudiens ont fait leurs débuts à la Coupe du monde en 1994 en atteignant la ronde des 16. Depuis, l’équipe a passé au travers 30 changements d’entraîneurs, en plus de se qualifier pour les tournois de 1998, 2002 et 2006, lors desquels ils ont été éliminés avec la phase de groupes.

Bert van Marwijk, qui a mené les Pays-Bas à la finale en 2010, a mené l’Arabie saoudite jusqu’à sa plus récente campagne de qualification, mais n’a pas réussi à s’entendre sur les termes d’un nouveau contrat avec l’équipe russe. Il sera plutôt à la tête de l’équipe australienne au tournoi, après avoir consenti à un contrat de courte durée.

Edgardo Bauza avait par la suite remplacé van Marwijk à la tête de l’Arabie saoudite, mais n’y a passé que deux mois. L’Argentin a été congédié en novembre après cinq contre-performances de l’équipe lors de rencontres amicales et c’est finalement Pizzi qui a pris les rênes de l’équipe.

L’Arabie saoudite amorcera le tournoi en disputant le match d’ouverture, jeudi, face à la Russie.

Voici un aperçu de l’équipe:

ENTRAÎNEUR

Pizzi a pris l’équipe en charge après avoir échoué, alors que le Chili tentait de se qualifier pour le tournoi international. L’objectif principal de l’homme de 49 ans est de mener son club à la ronde des 16. Il semblerait que l’entraîneur ait tenté d’introduire un style de jeu impliquant beaucoup plus de passes, différent du style employé lors des deux années passées sous les ordres de van Marwijk.

GARDIENS DE BUT

Yasser Al Mosailem et Abdullah Al Muaiouf lutteront pour la place du gardien partant, même si Pizzi ne semble pas encore avoir choisi qui occupera ce rôle. Al Mosailem a disputé sept des 10 matchs de qualification et n’a perdu qu’un seul d’entre eux.

DÉFENSEURS

L’unité défensive est une brigade expérimentée, mais trois partants sur quatre, âgés de 30 ans, devront tenter de garder le rythme devant leurs adversaires. Omasa Hawsawi, âgé de 34 ans, et Omar Othman, 32 ans, seront jumelés au centre.

MILIEUX DE TERRAIN

Plusieurs dépendent beaucoup de Abdullah Otayf, un milieu de terrain souvent comparé à Luka Modric du Real Madrid. Si l’Arabie saoudite est en mesure de maîtriser le ballon, le joueur de 25 ans pourrait très bien être la bougie d’allumage.

Taiseer Al-Jassim, qui a disputé plus de 130 matchs à l’international, ajoute de la solidité au centre, alors que Yahia Al-Shehri offre de la créativité pour lancer l’attaque.

ATTAQUANTS

L’équipe ne possède toutefois pas un marqueur de haut niveau qui sera capable de déjouer les unités défensives les plus étanches. Mohammed Al-Sahlawi et Muhannad Asiri ont été élus pour jouer devant. Les joueurs de couloirs seront vitaux. Fahad Al Muwallad, le joueur le plus talentueux disponible, sera la plus grande menace.

L’ÉQUIPE

Gardiens de but: Abdullah Al Muaiouf, Yasser Al Mosailem, Mohammed Alowais

Défenseurs: Mansour Al Harbi, Osama Hawsawi, Ali Albulayhi, Omar Othman, Mohammed Alburayk, Yasir Al-Shahrani, Motaz Hawsawi.

Milieux de terrain: Salam Al Faraj, Yahia Al-Shehri, Hatan Bahbir, Abdulmalek Alkhaibri, Mohamed Kanno, Abdullah Otayf, Abdullah Alkhaibari, Hussain Al Moqahwhi, Taiseer Al-Jassam, Salem Al Dawsari.

Attaquants: Mohammed Al-Sahlawi, Fahad Al Muwallad, Muhannad Asiri.