Alex Ovechkin et Braden Holtby ont invité à leur façon l’animateur américain Jimmy Fallon à participer à leur célébration de la coupe Stanley en lui permettant de boire directement dans le trophée.

Lundi soir, les deux vedettes des Capitals de Washington ont été invités au «Tonight Show», que Fallon anime depuis 2014. Ils s’y sont présentés avec le trophée que l’équipe a gagné pour la première fois de son histoire, en cinq matchs face aux Golden Knights de Vegas jeudi dernier.

Le segment a commencé avec Fallon menant une brève entrevue avec Ovechkin et Holtby sur le divan.

Les trois célébrités se sont ensuite rendues sur la scène — en compagnie du jockey Mike Smith, vainqueur de la Triple Couronne samedi — et ont bu dans la coupe Stanley à l’aide de pailles de papier.

Ovechkin et Holtby ont ensuite soulevé l’animateur et l’ont tenu la tête en bas afin de lui permettre de plonger sa tête dans le trophée et y boire.

Pendant l’entrevue, Fallon a montré la plus récente édition de la revue Sports Illustrated, dont la une a été réservée à Ovechkin et la coupe Stanley, et l’a montrée au capitaine des Capitals.

«Le gars paraît bien, pourquoi pas?», a lancé Ovechkin au sujet de la page couverture de la célèbre revue.

Fallon a également questionné Holtby au sujet de ses habitudes d’avant-match, notamment le fait qu’il joue de la guitare pour ses coéquipiers.

«On ne sait trop comment, une guitare a été livrée à l’aréna. Un jour, j’ai décidé d’en jouer et nous avons amorcé une longue séquence victorieuse. (Les joueurs) ont décidé de continuer de me laisser jouer… C’est plus un porte-bonheur», a blagué le gardien des Capitals.

Plus tôt en journée, les Capitals avaient affiché sur leur compte Twitter une photo d’Ovechkin et de Holtby se déplaçant avec la coupe Stanley, qui était attachée par une ceinture de sécurité, vers le studio où est enregistré le «Tonight Show».

Ovechkin a mérité le trophée Conn Smythe remis au joueur le plus utile à son équipe pendant les éliminatoires. Quant à Holtby, il a connu d’excellentes séries, avec une moyenne de buts alloués de 2,16 et un taux d’arrêts de ,922.

Depuis leur triomphe, les Capitals ont tenu de nombreux moments de célébration, la plupart ayant été enregistrés et affichés dans les réseaux sociaux. Fallon a notamment montré au public une vidéo d’Ovechkin plongeant dans une fontaine publique avant d’effectuer des redressements assis dans l’eau, sous les cris de joie des gens présents.

Samedi, les Capitals ont amené le trophée dans le vestiaire des Nationals de Washington.