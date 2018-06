RALEIGH, N.C. — Les Hurricanes de la Caroline ont rapatrié Jeff Daniels à titre d’entraîneur adjoint.

Le directeur général Don Waddell a annoncé l’embauche de Daniels mardi, complétant ainsi le personnel du nouvel entraîneur-chef Rod Brind’Amour.

L’homme âgé de 49 ans fut adjoint derrière le banc des Hurricanes entre 2003 et 2008, et il faisait partie du personnel de l’équipe championne de la coupe Stanley en 2006. Il était depuis 2015 le directeur du recrutement professionnel de l’équipe.

Il a aussi dirigé le club-école des Hurricanes dans la Ligue américaine de hockey, à Charlotte, entre 2008 et 2015, en plus d’avoir été impliqué dans le développement et le recrutement des espoirs des Hurricanes.

Waddell a mentionné que Brind’Amour «est bien conscient de l’expérience et des connaissances qu’il peut apporter à l’équipe».