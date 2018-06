STUTTGART, Allemagne — Denis Istomin a surpris Philipp Kohlschreiber 7-6 (2), 7-6 (3) au premier tour de l’Omnium de Stuttgart, mardi.

L’Allemand n’a pas obtenu la moindre balle de bris, et il a dû en repousser six contre la 100e raquette mondiale. L’Ouzbek a triomphé en une heure et 41 minutes sur la pelouse allemande, et il croisera le fer au prochain tour avec un autre Allemand, Florian Mayer.

Kohlschreiber, qui avait atteint la finale en 2013 et 2016, a indiqué que son jeu s’était détérioré au fur et à mesure que la rencontre progressait, et qu’il était déçu de ne pas pouvoir aller plus loin dans le tournoi.

D’autre part, Marton Fucsovics a défait l’Américain Denis Kudla 6-3, 6-4, et Gilles Simon a facilement vaincu l’Italien Matteo Viola 6-0, 6-3.

La huitième tête de série, Feliciano Lopez, menait 6-1 contre Viktor Troicki lorsque le match a été interrompu par la pluie. Le programme de mardi n’a pas repris par la suite.

Le Canadien Denis Shapovalov, qui devait jouer en fin de journée mardi, affrontera finalement l’Indien Prajnesh Gunneswaran au premier tour mercredi.

Ce sera également le cas de la septième tête de série Milos Raonic, qui a rendez-vous au premier tour avec le Bosnien Mirza Basic.