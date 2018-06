OTTAWA — L’épouse du capitaine des Sénateurs d’Ottawa Erik Karlsson a demandé une ordonnance de protection contre la copine de l’un de ses coéquipiers, en lien avec une histoire de harcèlement et de cyberintimidation.

Dans une demande d’engagement de garder la paix présentée le 4 mai en cour à Ottawa, Melinda Karlsson stipule que Monika Caryk a publié des centaines de messages haineux sur internet visant son époux et elle. Caryk est la conjointe de l’attaquant des Sénateurs Mike Hoffman.

«Monika Caryk a prononcé de nombreuses paroles souhaitant que mon enfant meure», a dit Karlsson dans une déclaration sous serment. Le premier enfant du couple, prénommé Axel, est mort-né en mars.

Karlsson allègue également que Caryk «a déjà souhaité ma mort et suggéré que quelqu’un ‘brise’ les jambes de mon époux pour ‘mettre un terme à sa carrière’.»

«Monika Caryk a publié plus de 1000 messages déplacés ou péjoratifs à propos de moi, en tant que professionnelle.»

Hoffman a nié les allégations dans un communiqué acheminé au quotidien ‘Ottawa Citizen’.

«Nous enquêtons sur le dossier en coopération avec la LNH et nous prendrons les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la vie privée de nos joueurs et de leur famille», ont indiqué les Sénateurs dans un communiqué.

Karlsson a été sélectionné au 15e rang universel par les Sénateurs lors du repêchage de la LNH en 2008, et il est devenu l’un des meilleurs défenseurs du circuit Bettman.

Hoffman est l’un des meilleurs attaquants de l’équipe, après avoir atteint le plateau des 20 buts au cours des quatre dernières campagnes.